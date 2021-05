Mülldetektive für Leipzig – ein richtiger Schritt

Leipzig

Die Menge illegal entsorgten Mülls ist in Leipzig von 2017 bis 2020 von 1.585 auf 2.630 Tonnen gestiegen. Die Entsorgungskosten haben sich mit 407.000 Euro im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Dass am Ende oft die Allgemeinheit für das Fehlverhalten Einzelner aufkommen muss, ist zwar nichts neues. Aber man kann halt auch etwas dagegen tun: Mit der Einstellung von Mülldetektiven folgt die Stadt nun dem Beispiel anderer Kommunen. Der Schritt ist richtig und überfällig. Auch in Chemnitz ermitteln Müll-Fahnder Umweltsünder. Die Aufklärungsquote liegt dort laut Stadt bei 30 bis 40 Prozent – kein schlechter Wert und einer, der abschreckend wirken dürfte.

Wenn es nicht anders geht, muss der Staat – in diesem Fall die Kommune – mit drastischen Mitteln für Ordnung sorgen. Sauber wird es aber nicht allein dadurch, dass ab 2023 drei Angestellte in Parks und Straßen nach Sündern suchen. Jeder ist gefragt, wenn Leipzig unsere schöne Stadt bleiben soll: Man muss nicht immer gleich empört im Rathaus anrufen, wenn die Wiese gegenüber vermüllt ist und die Stadt sich nicht sofort gekümmert hat. Ein spontaner Subbotnik mit den Nachbarn führt schneller zum Ergebnis – und kann sogar ganz nett sein. Zum Glück gibt es einen solchen Geist auch immer noch – oder wieder – in einigen Ecken der Stadt.

Von Björn Meine