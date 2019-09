Musikalische Komödie heizt nun mit Fernwärme

Leipzig

Die Musikalische Komödie (MuKo) hat jetzt einen eigenen Fernwärmeanschluss. „Es ist sehr schön, dass dies nicht erst im Oktober 2020 erfolgt, wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind“, freut sich Frank Schmutzler, der Technische Leiter. Das Haus sei bereits gedämmt, bislang wurde das Theater in Lindenau jedoch per Öl geheizt. „Wir sparen nicht unbedingt Kosten, können jedoch Kohlendioxid-Emissionen reduzieren.“ Die MuKo profitiert vom Ausbau des Fernwärmeversorgungsnetzes im Efre-Fördergebiet Leipziger Westen, das nun abgeschlossen ist. Die Gesamtkosten des seit 2015 laufenden Projektes belaufen sich auf 8,58 Millionen Euro. Efre heißt Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. 692 Tonnen pro Jahr CO²-Emissionen können gespart werden, hieß es.

Energie- als Wärmewende

„ Leipzig wächst weiter, immer mehr Menschen leben auf engerem Raum. Es fallen immer mehr Freiflächen und damit Grün weg“, sagt Dorothee Dubrau (parteilos), Leipzigs Baubürgermeisterin: „Deshalb müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, das Klima zu verbessern und den CO²-Ausstoß zu verringern.“ Das sei eines der wichtigsten Themen in der Entwicklung der Menschheit. Die nun beendete 4,1 Kilometer lange Fernwärmetrasse für den Leipziger Westen trage dazu bei. „In Städten wie Leipzig ist die Energiewende vor allem eine Wärmewende. Das nun abgeschlossene Projekt ist ein wichtiger Teil unseres Zukunftskonzepts“, so Karsten Rogall, Geschäftsführer der Leipziger Stadtwerke. Die stemmten einen Eigenanteil von 6,98 Millionen Euro. Die Gesamtförderung lag bei 1,6 Millionen Euro, darunter 1,28 Millionen Euro aus dem Efre-Fonds.

Trasse hat zwei Stränge

Im Rahmen des Projekts wurden zwei Fernwärmestränge verlegt. Der Weststrang reicht von der Gießer- über die Aurelien- und Helmholtz- bis zur Merseburger Straße. Der Oststrang führt im ersten Bauabschnitt von der Naumburger- über die Nonnen- und Weißenfelser- zur Alten Straße, im zweiten Bauabschnitt von der Erich-Zeigner-Allee über die Lion- zur Dreilindenstraße. „Prominente Ankerpunkte des neu entstandenen Fernwärmenetzes sind Schulen und andere städtische Gebäude“, ergänzte Andreas Kühnl, Geschäftsführer der Stadtwerke-Tochter Netz Leipzig. So erhielten neben der MuKo die Helmholtzschule, die Erich-Zeigner-Grundschule sowie das neue Gymnasium Karl-Heine-Straße 22b einen eigenen Fernwärmeanschluss. Für die neue Grundschule Gießerstraße ist der Anschluss vorgesehen. Insgesamt werden jetzt knapp 20 Objekte im Gebiet mit Fernwärme versorgt. „Es ist ein erster Schritt für weitere Projekte, die wir jetzt starten wollen, damit unsere Stadt umweltfreundlicher wachsen kann“, so Kühnl. „Ohne Förderung wäre uns dies aber nicht gelungen.“ Die Kapazität reicht, um rein rechnerisch 10 000 Einwohner zu versorgen. In Leipzig insgesamt werden gegenwärtig ca. 130 000 Menschen von den Stadtwerken mit Fernwärme beliefert.

Weitere Fernwärme-Anschlüsse geplant

Die Stadt hat die gründerzeitlich geprägten Bereiche in Altwest und Südwest als „Bestandsquartiere mit erheblichem energetischen Sanierungsbedarf“ ausgewiesen. Viele Gebäude sind denkmalgeschützt. Deshalb sind laut Dubrau dort bis 2030 nur noch geringe Reduzierungen des Energiebedarfs durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu erwarten. Damit rückten quartierbezogene Ansätze zur Wärmeversorgung, basierend auf erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung, verstärkt in den Fokus. Für dieses Gebiet gebe es weitere Fernwärme-Ausbaustufen, um die CO²-Einsparung auf ca. 1500 Tonnen pro Jahr zu erhöhen. Deshalb planten Kommune und Stadtwerke, die Fernwärme-Anschlüsse und den Energieträgerwechsel (zum Beispiel von Öl oder Gas auf Fernwärme) im Gebiet weiter zu forcieren.

Von Mathias Orbeck