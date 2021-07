Nach Monaten der Pandemie: Wie muss es jetzt in Leipzig weitergehen?

Leipzig

Lange waren die Rathausflure nahezu verwaist. Die Verwaltung – teilweise – im Home Office, die Ratspolitik digital, die Aufgaben täglich andere. Krisenmodus, wie überall. Nach über einem Jahr Pandemie nimmt Leipzigs Kommunalpolitik nun wieder Fahrt auf. Die Maskenpflicht im Neuen Rathaus ist seit zwei Wochen abgeschafft, allmählich kehrt auch das politische Leben auf den Rathausfluren zurück. Die Stadträtinnen und Stadträte, die sich in den vergangenen Monaten meist nur noch digital austauschen konnten, treffen sich nun öfter wieder im Rathaus. Die monatlichen Ratssitzungen finden jetzt wieder dort statt. Die politische Debatte verlagert sich aus dem virtuellen Raum zurück in die reale Welt. Modellprojekt Tempo 30? Kohlrabizirkus-Zukunft? Party-Zonen für Jugendliche? Die ersten Diskussionen sind gestartet – aber was ist nun die Perspektive für die Weiterentwicklung der Boomstadt nach den Krisenmonaten?

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mehr Schwung, mehr Entschlossenheit, mehr Kampfgeist“

Burkhard Jung (SPD) war in den vergangenen Monaten oft mehr als Städtetagspräsident zu hören mit Ideen und Konzepten im großen Ganzen – denn weniger für die eigene Stadt. Dennoch herrscht in den Fraktionen Einigkeit, dass der OBM die Krise gut gemanagt habe. Die Stadt kam einigermaßen glimpflich durch die Pandemie. Und während der Krise sei die Verwaltung bei zentralen Themen der Stadtentwicklung oder im Bau- und Verkehrsbereich durchaus am Ball geblieben, findet Grünen-Fraktionschefin Katharina Krefft. Doch jetzt wünscht sie sich vom Stadtchef „viel mehr Schwung, mehr Entschlossenheit, mehr Kampfgeist, mehr Beschleunigung“. Die Besetzung wichtiger Verwaltungsposten, etwa im Klimaschutz- oder im Demokratie-Referat habe sich zu lange hingezogen. Und der lokale Verkaufskanal „Leipzig Online Marktplatz Plus“ für mittelständische Händler hätte bereits im zweiten Lockdown aufgebaut werden können. Eine gewisse Lähmung habe die Pandemie erzeugt, meint Tobias Keller, Vorsitzender der AfD-Fraktion. „Und ich habe den Eindruck, dass die Luft raus ist beim Oberbürgermeister.“

Quelle: André Kempner

Doch wer auf die Entwicklungen in Leipzig blickt, sieht nicht nur pandemiebedingte Bremsspuren an der Rathausspitze, sondern auch tiefer sitzende Probleme im Stadtrat. Die Debatten dort waren schon vor Corona nicht immer nur an der Sache orientiert, da ging und geht es auch um ideologische Standpunkte. So herrscht zwar Einigkeit, dass zuvorderst weiter in Kitas und Schulen investiert werden muss. Doch eine Mehrheit lehnte zuletzt den Neubau einer Schule in der Kurt-Eisner-Straße ab, weil ein privater Investor vorgesehen war. In der Verkehrspolitik monieren CDU, Freibeuter und AfD eine autofeindliche Politik, die an vielen Bedürfnissen vorbeigehe. Für wegfallende Garagen gibt es oft keinen adäquaten Ersatz; für die zahlreichen Bauten am Wilhelm-Leuschner-Platz ist keine Parkgarage vorgesehen. Ein programmiertes Parkchaos prognostiziert AfD-Mann Keller.

AfD-Fraktionsvorsitzender Tobias Keller wirft der Stadtverwaltung vor, Parkchaos zu organisieren. Quelle: André Kempner

Auch wenn es vielleicht nicht mehr die Zeit für die ganz großen Visionen ist: Ein Plan, eine Rangliste für Investitionen, scheint zu fehlen, raunt mancher. Sören Pellmann, Chef der Linken-Fraktion, hat den Eindruck, „dass wir uns gerade verzetteln“. Mit den Großbaustellen für neue Viertel am Bayerischen Bahnhof und am Freiladebahnhof geht es nicht voran. Für die Ansiedelung des Naturkundemuseums im ehemaligen Bowlingtreff auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz wurden zuletzt 52,6 Millionen Euro aufgerufen; inzwischen traut sich niemand mehr, eine halbwegs verlässliche Zahl zu nennen.

Linken-Fraktionsvorsitzender Sören Pellmann, hat den Eindruck, „dass wir uns gerade verzetteln“. Quelle: André Kempner

„Wir schmeißen das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus“

Jetzt könnte mit dem Kohlrabizirkus das nächste Millionengrab dazu kommen. Daran stört sich auch Frank Tornau. Von der Mitteilung des Rathauses, die Immobilie kaufen zu wollen, war der CDU-Fraktionschef überrascht, und er wisse auch gar nicht, „wo der OBM die Ratsmehrheit sieht“. Den Preis von zwölf Millionen Euro findet er „nicht in Ordnung“, zumal sich die angeschlossenen Grundstücksflächen nur schwer vermarkten ließen. Ähnliche Bedenken äußert Tornau mit Blick auf das Stadtbad, für das zunächst kostspielige Investitionen und dann ein kommunaler Betrieb vorgesehen sind. „Wir schmeißen das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus, und ausbaden werden das die nächsten Generationen. Ein Kredit muss ja auch dann getilgt werden, wenn er keine Zinsen kostet.“ Naturkundemuseum, Kohlrabizirkus, Stadtbad: Die womöglich kostenträchtigen Vorhaben halten nicht alle für falsch. Sven Morlok (FDP), Chef der Freibeuter-Fraktion, ist sicher, dass es einen Markt gibt für einen Bäder- und Saunabetrieb im architektonisch besonderen Ambiente des Stadtbades. Und SPD-Fraktionschef Christopher Zenker sieht in den drei Projekten eine Investition in weiche Standortfaktoren. Das sei enorm wichtig für eine attraktive Großstadt – aber auch für die Identität der Menschen. „Damit streichelt man die Seele der Alt-Leipziger.“

SPD-Fraktionschef Christopher Zenker Quelle: André Kempner

Enorm wichtig für eine Großstadt ist auch ein eigener Wirtschaftsbürgermeister, meinen viele. Der kommissarische Leiter Clemens Schülke ist zwar allgemein als Fachmann anerkannt. Aber dass Linke, Grüne und SPD die Dezernate letztes Jahr zulasten der Wirtschaft neu aufgeteilt hatten, wird inzwischen oft bemängelt. Heute würde auch Linken-Fraktionschef Pellmann die erneute Installation eines Wirtschaftsbürgermeisters für ein wichtiges Signal halten. Jungs Versprechen, dass Leipzig einen achten Dezernenten bekommt, „war ein ungedeckter Scheck“, wirft CDU-Mann Tornau dem OBM vor. „Der fehlende Bürgermeister ist auch das Symptom für nicht vorhandenen Einfluss der Stadt Leipzig in Dresden“, meint Sven Morlok (FDP). „Wenn CDU, SPD und Grüne in Sachsen es politisch gewollt hätten, hätten wir den achten Beigeordneten längst haben können.“ Doch auch unter den Kommunen gibt es derzeit keine Mehrheit zur Änderung der sächsischen Gemeindeordnung, die für den zusätzlichen Posten nötig wäre. Das 365-Euro-Ticket wird ebenfalls nicht so kommen, wie es OBM Jung im Wahlkampf versprochen hatte, sondern zunächst nur für sozial schwache Bürger.

„Der fehlende Bürgermeister ist auch das Symptom für den nicht vorhandenen Einfluss der Stadt Leipzig in Dresden“, meint FDP-Stadtrat Sven Morlok. Quelle: André Kempner

Bleibt also das zu tun, was die Stadt selbst in der Hand hat. Was muss passieren, wo soll Leipzig in ein paar Jahren ankommen? Der Stadtrat hat dazu während der Pandemie durchaus wegweisende Entscheidungen getroffen: die Mobilitätsstrategie ((140 Millionen Euro), mit der Leipzig bis 2030 erstmals seit Jahrzehnten wieder in den Ausbau des Straßenbahnnetzes investiert. Oder das 40 Millionen Euro schwere Klimaschutzpaket, das die Stadt bis 2050 klimaneutral machen soll.

Weniger Geschäfte und Büros – Chance für mehr Wohnungen in der Innenstadt

Eine neue Mobilität und ein neues Umweltbewusstsein sind auch für Grünen-Fraktionschefin Krefft zentrale Bausteine, um die Stadt „in allen Dimensionen der Resilienz voranzubringen“. Das heißt: Leipzig muss widerstandsfähig gemacht werden gegen Umweltprobleme und Klimaereignisse, künftige Pandemien, größere Wirtschaftskrisen. Mit Investitionen – auch in unsicheren Situationen, mit Wirtschaftsförderung für den Klein- und Mittelstand, mit mehr Nahverkehr. Für Christopher Zenker muss es außerdem um die Entwicklung der Innenstadt und entlang der Magistralen gehen. Jeder siebte Quadratmeter Handelsfläche in der City steht mittlerweile leer. Einen Ausweg sieht der SPD-Politiker in der Ansiedlung kleiner Manufakturen, die vor Ort produzieren, und so genannter Pop-up-Stores, die nur kurzfristig Ladenflächen nutzen. Die Stadt müsse darüber hinaus den Fokus stärker auf Angebote für Familien und Kinder und mehr Grünanlagen richten. Die Verwaltung sei nicht mutig genug, wenn es darum geht, Wohnraum anstelle von Büros in der Innenstadt zu schaffen, was durch zunehmende Heimarbeit möglich sei. Über die Zukunft der Innenstadt, wie sich die Innenstädte positionieren können, um trotz Online-Handels attraktiv zu bleiben – darüber redet auch OBM Jung gerne, zumindest in der Funktion als Städtetagspräsident. Im aktuellen Konzept, für das eine Million Euro zur Verfügung stehen, geht es aber vorrangig um ein mehrwöchiges Familienfest auf dem Burgplatz, um den Aufbau einer Online-Plattform für lokale Einzelhändler und die Aufwertung von Salzgäßchen und Reichsstraße durch neue Bäume, Sitzbänke und einen Spielplatz.

Einem Großteil des Stadtrates attestiert CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Tornau eine Unternehmerfeindlichkeit. Quelle: André Kempner

„Wir brauchen eine Willkommenskultur für Unternehmer“

Für Linken-Fraktionschef Pellmann muss es jetzt um eine feste Quote für sozialen Wohnungsbau gehen, um strategischen Flächenkauf, um mehr Kitas in kommunaler Trägerschaft. Im Nahverkehr könne die Stadt mit einer Reaktivierung der stillgelegten Linie 9 nach Markkleeberg ein Zeichen setzen. FDP-Mann Morlok blickt auf Schulbauprojekte mit einem Volumen von einer Viertelmilliarde Euro, über die der Stadtrat im Juli entscheiden soll. Und er hofft, dass Modelle mit privaten Investoren dann nicht gleich wieder abgebügelt werden. „Wir müssen mehr Marktwirtschaft wagen“, sagt auch AfD-Mann Keller. „Bei einer Mehrheit des Stadtrates herrscht die Stimmung vor: Unternehmen wollen sich nur die Taschen vollmachen“, findet CDU-Fraktionschef Tornau. Man dürfe nicht vergessen, warum es der Stadt in den vergangenen Jahren finanziell gut ging: „Wenn die Firmen Gewinne machen, dann zahlen die auch Steuern.“ Leipzig brauche „eine Willkommenskultur für Unternehmer“. Tornau rechnet es Jung hoch an, dass dieser sich jüngst im Stadtrat gegen die unternehmerfeindliche Haltung einer Stadträte positioniert habe. „Doch was er sagt, muss auch gelebt werden.“

Die Pandemie hat Leipzig im Großen und Ganzen bewältigt. Doch die Aufgaben, die jetzt vor der Stadtpolitik liegen, sind nicht weniger groß.

Jung ist stolz auf die Arbeit während der Pandemie „Mit Kritik muss ich leben“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) mit Blick auf die Vorwürfe zu seiner Amtsführung in den vergangenen Monaten. „Aber ich schaue mit Demut und auch gewissem Stolz auf unsere Arbeit der vergangenen eineinhalb Jahre in Zeiten der Pandemie. Dies hat Kraft gekostet, war aber im Ergebnis für die Stadt Leipzig und ihre Menschen im Vergleich zu vielen anderen Regionen sehr erfolgreich.“ Diese Arbeit habe weiterhin Priorität – auch vor Personalbesetzungen in der Verwaltung, betont Jung. Auf Bundesebene habe er sich als Städtetagspräsident dafür stark gemacht, dass Gewerbesteuerausfälle und die Mindereinnahmen im Nahverkehr kompensiert werden. „Gerade über den Städtetag konnten wir in den vergangenen Pandemie-Monaten viel auf Bundesebene erreichen, was auch der Stadt Leipzig unmittelbar zugutekommt“, so Jung. „Die hohen neuen Ausgaben für Bauprojekte wie das Naturkundemuseum oder der Ankauf des Kohlrabizirkus machen auch mir Sorge“, erklärt der OBM. „Aber sie sind sinnvoll, um unsere wachsende Stadt wirtschaftlich und stadtplanerisch weiterzubringen.“ Auf das jüngste Programm zur Stärkung der Innenstadt „können wir alle zusammen stolz sein“, findet Jung. Vergleichbares gebe es in nur ganz wenigen deutschen Städten. „Wir sollten uns das nicht kaputtreden lassen mit der Kritik, ob der Online-Marktplatz für die heimischen Händler jetzt zwei Monate zu spät an den Start geht. Das ist eine langfristige Aufgabe, die ihre Wirkung nicht sofort entfalten wird.“

Von Klaus Staeubert und Björn Meine