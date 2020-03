Nach der OBM-Wahl: Kampfmodus ausschalten, Schluss mit der Spalterei!

Leipzig

Unsere Stadt hat heftige Wochen hinter. Nach der ersten Runde zur OBM-Wahl, die knapp an CDU-Herausforderer Sebastian Gemkow ging, wurde immer mehr zugespitzt und polarisiert. Nun hat Oberbürgermeister Burkhard Jung den zweiten Wahlgang knapp für sich entschieden und sein Amt verteidigt. Doch durch die Stadt geht ein Riss.

Alle Seiten haben scharf ausgeteilt

Vor allem in den sozialen Netzwerken wurde scharf ausgeteilt – von allen Seiten. Es war der nun wiedergewählte Rathauschef, der noch am Abend des 2. Februar den Lagerwahlkampf ausgerufen hatte. Mit diesem bemerkenswerten Satz: „Es geht jetzt um Internationalität, Weltoffenheit, bunte Stadt – oder: rechts gescheitelt, rechts gekämmt.“

Verhärtete Fronten im Lagerwahlkampf

Der Satz war spaltend, trennend. Der Satz hat die Fronten verhärtet, manchen verprellt und die Lager von links und rechts weiter auseinanderdriften lassen. Jung hat der Stadt damit keinen Gefallen getan – aber mit dieser Freund-Feind-Trennung möglicherweise auch dafür gesorgt, dass es am Ende doch gereicht hat für ihn. Sebastian Gemkow ist auf diese Art von Wahlkampf zu keiner Zeit eingestiegen. Das hat ihm Sympathien und Stimmen gebracht. Nicht nur in den eigenen Reihen: Immer mehr Leipziger hatten Zuspitzung und Lagerbildung ganz offensichtlich satt. Anders ist es nicht zu erklären, dass Jung am Ende nur mit 3358 Stimmen vor Gemkow ins Ziel einlief – obwohl doch Linke und Grüne für den SPD-Mann getrommelt hatten.

Jung muss jetzt die Stadt zusammenführen

Endlich ist dieser zermürbende Wahlkampf nun vorbei. Die Verhältnisse sind klar. Rot-rot-grün kann im Stadtrat auf eine stabile Mehrheit bauen – inklusive Oberbürgermeister. Es gibt also kurzfristig keinen zwingenden Grund für Burkhard Jung, nun auf den politischen Gegner zuzugehen. Aber seine Aufgabe und seine Pflicht ist es jetzt, dort wieder anzusetzen, wo er am Abend des 2. Februar aufgehört hat: Er muss diese Stadt wieder zusammenführen, durch die an mehreren Stellen ein tiefer Riss geht. Im Stadtrat und in der Stadt selbst, zwischen links und rechts, zwischen Stadt und Ortsteilen. Darum geht es jetzt: Einen statt spalten. Diskutieren statt Recht haben. Verlierern die Hand reichen.

Die wichtigste Aufgabe

Das ist die gesellschaftspolitische Verantwortung und Aufgabe des Oberbürgermeisters. Eine Aufgabe, die weit über tägliche Verwaltungsarbeit und über die Gestaltung konkreter Stadtpolitik hinausgeht. Eine langfristige und komplexe Aufgabe. Eine Aufgabe, deren Ergebnisse kaum zu messen sind – und die sich schlechter verkaufen lassen als schnelle Erfolgsmeldungen über Firmenansiedlungen.

Aber die Rückbesinnung auf das Gemeinsame, die Herstellung von Zusammenhalt in Stadt und Ratsversammlung ist jetzt, in dieser aufgeheizten Situation, die drängendste und wichtigste Aufgabe, die Burkhard Jung zu erfüllen hat. Er sollte schnell damit anfangen.

