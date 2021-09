Leipzig

Leipzig hat einen Nacht-Rat gegründet. Das Gremium soll künftig als Schnittstelle und beratende Instanz bei verschiedenen Interessen rund um das nächtliche Geschehen vermitteln und deren Protagonisten mit Politik, Polizei und Verwaltung zusammenbringen.

„Wir haben damit ein deutschlandweit einmaliges Modell geschaffen, in dem Akteurinnen und Akteure der Nacht und zivilgesellschaftliche Organisationen direkt auf Augenhöhe beteiligt sind“, sagt Mitgründerin Kordula Kunert. „Das ist ein echter Meilenstein – so können wir der Vielfältigkeit unserer Nachtkultur und der Komplexität nächtlicher Herausforderungen gerecht werden“, so die Vorstandsvorsitzende der Livekomm in Leipzig.

Fachbeauftragte(r) wird Mittwoch vorgestellt

Der sogenannte Nacht-Rat soll eng mit der oder dem Fachbeauftragten für Nachtkultur arbeiten – diese auch „Clubbürgermeister“ genannte Stelle wird die Stadt am Mittwochmittag offiziell vorstellen. Zusammen soll eine neu geschaffene Doppelspitze die sogenannte „Leipziger Botschaft der Nacht“ bilden. „Die eine Seite steht dem Nachtleben näher, die andere der Behörde“, formuliert es Alexandra Vogel, Mitgründerin und Mitglied der Initiative Awareness.

Der Nacht-Rat besteht momentan aus neun Leuten, darunter Personal aus dem Kulturamt, der Initiative Leipzig Plus Kultur, den Drug Scouts, dem Verein Dezentrale und der Polizeidirektion Leipzig. Hier werden Maßnahmen zur Gesundheitsförderung ebenso entwickelt wie Aktionen zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt und Diskriminierung im Nachtleben. Zudem soll der Schließung oder Verdrängung von Kulturbetrieben entgegengewirkt werden. Zudem geht es um bessere Bedingungen von Freiflächennutzung.

Konflikte sollen vermieden werden

Die „Botschaft der Nacht“ wurzelt in der gleichnamigen Forschungsarbeit von Kordula Kunert, die sie vor gut zwei Jahren in der Moritzbastei vorstellte und die Anwesenden animierte, das Verschriftlichte in die Tat umzusetzen. Eine Koordinierungsgruppe erarbeitete danach ein Konzept. Nachdem es grünes Licht aus dem Rathaus gab, wurde die Stelle des „Clubbürgermeisters“ ausgeschrieben.

Neben dem Erhalt der vor allem durch Corona bedrohte Clubkultur und der Erarbeitung von Freiflächen-Konzepten ist auch Konfliktprävention ein wichtiger Punkt. „Die kann dazu beitragen, dass Eskalationen wie im Sommer auf der Sachsenbrücke verhindert werden“, so Vogel. Während die Fachbeauftragten-Stelle bereits finanziert ist, stehen hinter dem Nacht-Rat noch Fragezeichen. „Die Förderung dafür ist noch unklar, wir befinden uns gerade im Klärungsprozess. Festgelegt werden muss auch, ob eine einzelne Person den Nacht-Rat vertritt.“

Von Mark Daniel