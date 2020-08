Leipzig

Die Entscheidung für das künftige Naturkundemuseum ist gefallen: Es soll nach jahrelanger Suche nach einem modernen Standort in den ehemaligen Bowlingtreff am Wilhelm-Leuschner-Platz ziehen. Das schlägt die Verwaltung dem Stadtrat vor, der nach der Sommerpause – wahrscheinlich im Oktober – ein Votum abgeben soll. Eine Wiederbelebung des Ex-Bowlingtreffs wird in den meisten Fraktionen begrüßt, aber es bleiben offene Fragen.

Bowlingtreff als sinnvolle Lösung

„Es ist eine gute Idee, dass unser naturkundliches Gedächtnis mitten in Leipzig präsentiert werden könnte und es ist gut, dass der frühere Bowlingtreff endlich eine sinnvolle Nachnutzung erfahren soll“, sagt CDU-Stadträtin Sabine Heymann. Sie kritisiert aber, dass einige Fragen offen bleiben – etwa die der Bürgerbeteiligung oder die Gestaltung des Außenbereiches. „Es ist hochgradig bedauerlich, dass kein Weg gesucht wurde, dieses lange emotional diskutierte Thema der interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. Die Pandemie darf da nicht als Ausrede dienen“, konstatiert Heymann.

Schluss mit dem Dornröschenschlaf

„Nach den verschiedenen Anläufen, einen neuen oder zumindest vergrößerten Standort für das Naturkundemuseum zu finden, die sich alle zerschlagen haben, halten wir den Bowlingtreff für eine gute und vor allem sinnvolle Lösung“, meint hingegen Christian Schulze ( SPD). Der Leuschnerplatz werde in den nächsten Jahren zu einem modernen Viertel entwickelt, das Museum könnte den Nutzungsmix noch abrunden. „Das auffallende und stadtbildprägende Gebäude des Bowlingtreffs wird endlich aus seinem Dornröschenschlaf geweckt“, erklärt Schulze. Tim Elschner (Grüne): „Es entsteht ein Lern- und Bildungsort für Erd-, Natur- und Klimageschichte mit Tiefgang. Der denkmalgeschützte Bowlingtreff wäre architektonisch reizvoll wie herausfordernd für die Umsetzung des Museumskonzeptes.“ Er erwarte aber, dass die Verwaltung ein solides Finanzierungskonzept vorlegt.

Depot-Frage für städtische Museen ungeklärt

Auf die finanzielle Dimension weist auch Michael Weickert ( CDU) hin. Er lobt zwar die gute, konzeptionelle Arbeit von Museumsdirektor Ronny Maik Leder. „Auf der anderen Seite sind die Kosten von geplanten 38 Millionen Euro exorbitant. Und das Ende der Fahnenstange ist damit nicht erreicht, schließlich bedarf es ja noch der Depots zur Lagerung von Ausstellungsstücken.“ Zur Erinnerung: Die Stadt plant ein gemeinsames Depot für alle städtischen Museen. Wo das hinkommt, ist offen. Bislang war immer von einer Kombination mit dem Stadtarchiv auf einer Vorbehaltsfläche in der Halle 12 auf der Alten Messe die Rede. Doch das reicht dauerhaft wohl nicht, heißt es jetzt. Das Depot des Naturkundemuseums soll – auch nach Ausbau des Bowlingtreffs – vorerst am bisherigen Standort Lortzingstraße bleiben.

Nachbesserungen am Konzept gefordert

Fakt ist aber, dass die Stadt allein mit ihren Mitteln den Ausbau und Umzug nicht stemmen kann. Wie die Verwaltung Fördermittel einwerben will, dazu gibt es bislang keinen Vorschlag. „Eine Festlegung auf einen Standort ohne Finanzierungskonzept lässt das Vorhaben von Anfang an auf tönernen Füßen stehen – hier erwarten wir Nachbesserungen“, betont Weickert. Dafür ist jedoch noch reichlich Zeit: Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) will sich lediglich vom Stadtrat den Auftrag holen, bis zum vierten Quartal 2021 einen Planungsbeschluss zur Entwicklung des Standortes vorzulegen.

Von Mathias Orbeck