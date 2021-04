Leipzig

Es ist auf den Weg gebracht: Der Stadtrat hat die Verwaltung mehrheitlich bei zwei Enthaltung beauftragt, die Planung für den Umbau des ehemaligen Bowlingtreffs auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz zu starten. Dabei nimmt sie sich allerdings reichlich Zeit. So sollen nun in mehreren Phasen tatsächliche Kosten ermitteln werden, um den Bau- und Finanzierungsbeschluss (geplant: 2024) vorzubereiten. Eine Machbarkeitsstudie hat allerdings bereits gezeigt, dass der Ex-Bowlingtreff grundsätzlich geeignet ist, um als modernes Museum umgebaut zu werden. Beschlossen wurde dies im Oktober 2020.

Der ehemaliger Bowlingtreff auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz soll der neue Standort für das Naturkundemuseum werden. Quelle: André Kempner

„So weit sind wir noch nie gekommen“, freute sich Katharina Krefft (Grüne). Mitten in der Stadt entstehe an einem bemerkenswerten Ort „ein identifikationsstiftendes, wegweisendes und international beachtliches Projekt“. Sie hoffe auf Stiftungen und Förderer, die der Stadt helfen, das Projekt finanziell auf den Weg zu bringen. Denn das werde keineswegs billig.

Baukosten haben sich erhöht

Beim Grundsatzbeschluss im Oktober 2020 wurden die Kosten, den denkmalgeschützten Bau zu modernisieren und zum Naturkundemuseum auszubauen, mit etwa 38 Millionen Euro prognostiziert. Jetzt sei bereits von 52, 6 Millionen Euro die Rede. Verständlich sei zwar, dass sich Baukosten erhöhen. „Fördermittel klingt gut – bei dieser schwindelerregenden Summe sollten wir aber genauer hinschauen“, sagte Mandy Gerds (Die Linke). Was die Stadt Leipzig davon selbst schultern muss, bleibt weitgehend unklar. Karsten Albrecht (CDU) nannte die höhere Summe allerdings realistisch. Er vermutete, dass die Kostensteigerung hauptsächlich durch die Haustechnik entsteht. So müsse der Brandschutz verbessert, eine Sprinkleranlage eingebaut werden und vieles mehr. „Wer von weniger als 53,9 Millionen ausgeht, hat eine falsche Erwartung. Uns ist der Museumsbau das aber wert“, sagte Sven Morlok (Freibeuter) und verwies drauf, dass die bisherige Summe auf geschätzten Baukosten aus dem Jahre 2019 basieren.

Baustart ist für 2025 vorgesehen

Die beliebte Sport- und Freizeitanlage mit 14 unterirdischen Bowlingbahnen und etwa 310 Gaststättenplätzen war bis 1997 in Betrieb. Seitdem steht sie leer. Entstanden ist der Bau, der unter Denkmalschutz steht, 1986/87 nach Plänen des Architekten Winfried Sziegoleit. Die Stadt strebt an, den Ausbau im Jahre 2025 zu starten. Vor 2029 wird das Naturkundemuseum dann allerdings nicht öffnen können. In der Vorwoche hat der Stadtrat für den Leuschnerplatz einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht.

Lesen Sie auch Warum dauert der Umbau des Ex-Bowlingtreffs bis 2029?

Von Mathias Orbeck