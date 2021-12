Neu gestaltet – der Park an der Leipziger Auferstehungskirche

Leipzig

Eine neue grüne Oase ist im Leipziger Stadtteil Möckern entstanden: Jetzt wurde der Park an der Auferstehungskirche zwischen Dantestraße und Jupp-Müller-Straße umgestaltet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, bietet die etwa 5000 Quadratmeter große Grünanlage künftig für alle Generationen neue spiel- und gesundheitsfördernde Erholungsmöglichkeiten. So ist für Kinder und Jugendliche ein neuer Spielplatz mit Kletterkombinationen und Rutsche sowie Tischtennisplatte und Sitzmöglichkeiten entstanden. Eine umlaufende, mit Kletterpflanzen begrünte Pergola überspannt die Sitzbereiche um den Spielplatz. In den Sommermonaten wird ein Trinkbrunnen für Erfrischung sorgen.

Der neue Spielplatz an der Auferstehungskirche in Möckern. Quelle: Christian Modla

Stadt pflanzt klimarobuste Bäume

Dabei wurde der Park denkmalpflegerisch instandgesetzt. Barrierefreie Zugänge zur Kirche und dem Park sowie die Verwendung historischer Materialien in Kombination mit neuen Belägen, Bordabsenkungen und Gehwegnasen sind ein Kernanliegen des Projektes. So wurde das untere Gartenparterre nach historischem Vorbild mit einer frischen Rasenfläche, umlaufenden Wegen und Bänken wiederhergestellt. Blütenreiche Stauden und zahlreiche Bodendecker bieten nicht nur einen schönen Anblick, sondern zugleich Insekten und Vögeln Nahrung. „Eine umfangreiche und an die klimatischen Bedingungen angepasste Neubepflanzung komplettiert die Anlage“, erläutert Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke). 26 neue Bäume, darunter auch klimarobuste Arten wie Silberlinde und Blasenesche, bilden mit den Arten Flatter-Ulme, Krim-Linde, Stiel-Eiche, Zierapfel, Rotdorn und Hänge-Birke einen standortgerechten und artenreichen Neubestand.

Erneuerung der Anlage war dringend notwendig

Grundlage für die wiederhergestellten historischen Treppenanlagen und Klinkermauern, aber auch für die Spielmöglichkeiten und Wegeführungen mit Sitzbänken sei „eine denkmalpflegerische Zielstellung“ gewesen, verlautete aus dem Rathaus. Die grundhafte Erneuerung des im Jahr 1929 vom alten Friedhof zur öffentlichen Grünanlage umgestalteten und 1975 mit dem Kaufhallenbau reduzierten denkmalgeschützten Areals sei dringend notwendig gewesen, hieß es weiter.

Die Stadt hat dafür aus Fördermitteln rund 682 000 Euro – der kommunale Anteil beläuft sich auf 233 000 Euro – ausgegeben. Die Umgestaltung des Platzes an der Auferstehungskirche ist Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes „Magistralenentwicklung Georg-Schumann-Straße“. Mit der Fertigstellung ist das Vorhaben „Perlenschnur Georg-Schumann-Straße“ nun komplett.

Von M. O.