Leipzig

Das städtische Krankenhauses „Sankt Georg“ baut ein neues Ambulanzgebäude am Standort Eutritzsch. Der Stadtrat hat das Projekt (Kosten 12,6 Millionen Euro) in der Delitzscher Straße einstimmig auf den Weg gebracht. In der Nähe der Nordausfahrt soll sie ab Herbst in anderthalb Jahren Bauzeit entstehen. Die Fläche wird derzeit als Parkplatz für die Mitarbeiter des Klinikums genutzt. Geplant ist, dass in das vierstöckige Gebäude Kinderambulanz, Onkologie, Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohren-Praxis und Reisemedizin einziehen. Die Stadt, Gesellschafterin des Eigenbetriebes, schießt für den Bau der Ambulanz im Doppelhaushalt 2019/20 rund drei Millionen Euro zu.

Bisherige Ambulanz wird abgerissen

Der Bau ist aus wirtschaftlichen Gründen notwendig. Die bisherige Ambulanz soll einem neuen internistischen Zentralgebäude weichen, heißt es. Die vier miteinander verbundenen Zweigeschosser aus den 1970er-Jahren werden abgerissen. Das sieht der Masterplan für die Entwicklung des Klinikums vor. Die Fertigstellung des Ambulanzgebäudes ist bis Ende 2021 zwingend erforderlich, um Baufreiheit zu schaffen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die zugesagten Fördermittel für den Krankenhausneubau durch den Freistaat Sachsen verfallen könnten.

Von M.O.