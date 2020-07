Leipzig

Noch klingt in Manuela Andrich das Gefühl nach, dass der persönliche und direkte Austausch mit den Netzwerkpartnern während der Einarbeitung zu kurz gekommen ist. Die langwierige Corona-Blockade bremste einige Vorhaben der neuen Leiterin des Referats für Migration und Integration. Inzwischen aber konnte Andrich in die Prozesse einsteigen und auf die Überholspur wechseln. Die Nachfolgerin von Ruheständler Stojan Gugutschkow hat eine Menge vor.

Verschiedene Kulturen und Sprachen haben die 1971 im thüringischen Nordhausen Geborene schon immer fasziniert. In Jena studierte sie Deutsch als Fremdsprache, Französisch und Russisch. Geprägt haben sie dabei auch Aufenthalte im Ausland – ein Jahr im russischen Kaluga, halbe Jahre im britischen Nottingham und im französischen Lyon.

Anzeige

Wunsch, mehr zu beraten

Nach dem Studium unterrichtete Andrich Spätaussiedler bei privaten Bildungsträgern. Als 2005 das Zuwanderungsgesetz in Kraft trat, mit dem das Ausländerrecht in Deutschland neu gestaltet wurde, entschloss sie sich, Integrationskurse zu geben. In verschiedenen Städten unterrichtete sie Angehörige zahlreicher Nationalitäten, gab Kurse für Frauen und für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. „Das war immer spannend und bereichernd“, sagt sie rückblickend, „dennoch wuchs mit der Zeit mein Wunsch, mehr beratend zu arbeiten.“

Weitere LVZ+ Artikel

Der erfüllte sich 2009 durch die Arbeit als Aussiedler- und Ausländerbeauftragte für die Stadt Gera. Chefin der Volkshochschule des Burgenlandkreises in Naumburg wurde sie 2015. Seit Jahresbeginn das Referat für Migration und Integration zu leiten, ist für sie die Erfüllung einer Idealvorstellung. „Ich kann das Beratende mit dem Gestaltenden verbinden – in einer spannenden Stadt, in der sich viel bewegt“, sagt sie.

Transkulturelles Grundrauschen

Aktuell leben hier 93 000 Menschen mit Migrationshintergrund, Tendenz steigend. In puncto Internationalität sei Leipzig den meisten ostdeutschen Großstädten voraus, doch auch hier ist transkulturelles Grundrauschen im urbanen Leben noch auf dem Weg, Selbstverständlichkeit zu werden. „Es gibt kein Zurück“, stellt Andrich klar. „Der migrantische Anteil in der Bevölkerung wird weiter steigen, das Diverse zur Normalität und die Gesellschaft bunter – natürlich ein andauernder Prozess.“

Zu den Mitteln, diese Normalität herzustellen, gehören für sie vor allem die Vernetzung und der Austausch – mit dem Ziel, in einer friedlichen Stadt zu leben. Mehr Offenheit zu schaffen und sich gemeinsam für die Gestaltung der Stadtgesellschaft einzusetzen, ist ein anderer bedeutender Faktor. „Unter Verzicht auf den moralischen Zeigefinger möchten mein Team und ich den Bürgerinnen und Bürgern klarmachen, dass ihnen Hinzugezogene nichts wegnehmen und keine Bedrohung sind, dass Vielfalt uns bereichert.“

Fronten sind verhärtet

Nicht über Menschen reden, sondern mit ihnen und dabei stets im ehrlichen Diskurs bleiben. Dafür plädiert Andrich in einer Zeit, in der sich Fronten verhärten. In einer Zeit, die eine aktive und bewusste Auseinandersetzung fordert – durch Corona, durch Bewegungen wie „ Black Lives Matter“ oder Diskussionen über Kolonialismus sowie Racial Profiling, also rassistisch motivierte Polizeikontrollen. Dazu zählen auch die Herstellung von Chancengleichheit in der Bildung und auf dem Arbeitsmarkt. „Und das selbstverständlich für alle“, betont sie, „zum Beispiel auch für benachteiligte Deutsche mit Grundbildungsbedarf.“

Wenn eine Stadt dafür beste Voraussetzungen habe, dann Leipzig. „Wir sind längst auf dem Weg zu wachsender Offenheit und Internationalität“, konstatiert die gern weit reisende Frau, deren Neugier auf Fremdsprachen und andere Kulturen ungebrochen ist.

Migrantenbeirat hat Priorität

Doch nun steht erst einmal das weitere Erkunden ihres Arbeitsgebiets an. „Ich habe noch eine lange Liste von Besuchen bei Vereinen“, bemerkt Andrich. Froh ist sie, dass nach monatelanger Verzögerung nicht zuletzt durch die Pandemie das Gesamtkonzept zur Integration von Migranten endlich umgesetzt wird. Auch die politische Teilhabe von Migranten hat bei ihr Priorität. Hier hofft sie auf die Kompromissbereitschaft aller Akteure im Zusammenhang mit dem neuen Wahlverfahren des Migrantenbeirats.

Keine Frage: Vor allem jetzt gibt es leichtere Jobs in der Verwaltung als diesen. Doch Manuela Andrich ist motiviert und optimistisch. Sie lächelt entspannt, wenn sie sagt: „Die Arbeit hier fühlt sich gut und richtig an.“

Von Mark Daniel