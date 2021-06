Leipzig

Der Appell aus dem Dresdener Kultusministerium ist eindringlich: Der ausgefallene Schwimmunterricht soll schleunigst nachgeholt werden. Parallel dazu kam zum zweiten Mal die Absage aus dem Innenministerium, dass es keine Fördermittel für die neue Schwimmhalle am Otto-Runki-Platz gibt. Deshalb springt die Stadt Leipzig nun selbst in die Bresche. Von den Kosten für den Neubau (rund 13,2 Millionen Euro inklusive Planung und vorgeschaltetem Architekturwettbewerb) übernimmt sie rund 6,2 Millionen Euro selbst. Den Rest stemmen die Leipziger Sportbäder. „Das darf durchaus als Signal nach Dresden verstanden werden“, sagt Leipzigs Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke). „Wir benötigen dringend weitere Wasserflächen, um der großen Nachfrage vieler verschiedener Nutzergruppen mittelfristig gerecht werden zu können.“ Deshalb ist ein weiterer Neubau im Süden geplant – am neuen Kraftwerk an der Bornaischen Straße.

Stadt kratzt Ausgabereste zusammen

Stadtkämmerer Torsten Bonew (CDU) hat für das Projekt Otto-Runki-Platz keineswegs die „goldene Schatulle“ gefunden. „Wir haben Haushaltsausgabereste von verschiedenen Projekten, die bei Investitionen nicht verbraucht worden sind, buchstäblich zusammengekratzt.“ Somit konnte Leipzig für den Freistaat Sachsen einspringen. Der Stadtrat muss diesem Vorhaben auf der Juli-Tagung allerdings noch zustimmen. Das gilt als recht sicher, da Stadträte immer wieder zusätzliche Wasserflächen fordern. In ihrem Sportprogramm 2024 hat der Rat den Bau zweier neuer Schwimmhallen festgeschrieben.

Auf dem Otto-Runki-Platz am Rabet wird die neue Schwimmhalle entstehen. Quelle: André Kempner

„Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Martin Gräfe, Geschäftsführer der Leipziger Sportbäder. Die Planung sei in den vergangenen Monate forciert worden – trotz fehlender finanzieller Perspektive. Geplant ist nun, ab Dezember 2021 mit dem Bau der Sportschwimmhalle auf dem Otto-Runki-Platz an der Eisenbahnstraße zu beginnen. Die bekommt ein 25-Meter-Sportbecken, ein Lehrschwimmbecken und Kinderbecken sowie die zugehörigen Sozialräume, einen Athletikraum sowie einen Besprechungsraum für Vereine. Ein lichtdurchflutetes Gebäude, bei dem die Sonne durch großzügige Öffnungen in der hohen Decke auf die Schwimmer fällt, soll für eine freundliche, helle Badeatmosphäre sorgen. Umgesetzt wird dabei der Entwurf der gmp Generalplanungsgesellschaft mbH aus Berlin, die sich beim Architekturwettbewerb unter 14 Teilnehmern durchsetzen konnte. „Im nächsten Schritt geht es um die Ausschreibung sowie die Bindung der Baupartner“, erklärt Gräfe. Geht alles klar, soll die neue Halle im August 2024 öffnen. Auf dem Areal entsteht zudem in einem separaten Gebäude die neue Bibliothek für Neuschönefeld (die LVZ berichtete).

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Halle in Alt-Lößnig geplant

Wann die Halle im Süden mit 25-Meter-Sportbecken gebaut werden kann, ist offen. Dafür ist das Areal des neuen Gasheizkraftwerkes an der Bornaischen Straße der Favorit. Der Standort in Alt-Lößnig ist allerdings „noch nicht in Stein gemeißelt“, wie Gräfe sagt. „Doch so viele Grundstücke hat die Stadt nicht.“ Die Vorteile, Synergien des Kraftwerkes zu nutzen, liegen zudem auf der Hand. Dabei ist der Druck groß: „Die Stadt ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen – wir müssen die Infrastruktur für die Bevölkerung ausbauen“, betont Rosenthal mit Blick nach Dresden.

Von Mathias Orbeck