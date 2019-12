Neue Turbulenzen ums Parken im Leipziger Waldstraßenviertel

Leipzig

Der Park-Streit im Waldstraßenviertel flammt erneut auf. Denn der jüngste Kompromissvorschlag von Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hat vor allem für die zahlreichen Freiberufler im Viertel Tücken. Freie Berufe wie zum Beispiel Ärzte, Architekten, Apotheker, Physiotherapeuten, Rechtsanwälte oder Steuerberater sollen nur in begründeten Einzelfällen über eine Härtefall-Prüfung eine Genehmigung bekommen können. Ihr Anteil an den Selbstständigen im Waldstraßenviertel beträgt aber rund 70 Prozent.

Rathaus setzt auf „Einzelfall-Entscheidungen“

Ursprünglich hatte man im Viertel gehofft, dass die vom Rathaus avisierten „zwei Parkgenehmigungen pro Gewerbetreibendem“ auch die Freiberufler erhalten können. Doch inzwischen ist klar: Rathaus-Chef Jung hat in seinem Kompromissvorschlag wohl bewusst nur von Gewerbetreibenden gesprochen.

Klare Meinung zur neuen Parkordnung im Waldstraßenviertel. Foto: Andre Kempner Quelle: Kempner

„Eine Ausnahmeregel für Freiberufler wäre einklagbar und das wollen wir nicht“, stellte jetzt ein Sprecher der Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage klar. Stattdessen werde es für diese freien Berufe nur „reine Einzelfallentscheidungen“ geben. Dabei werde vor allem geprüft, ob ein Freiberufler „sein Fahrzeug zwingend vor seiner Tür benötigt, um seinen Beruf ausüben zu können“. Bei Architekturbüros sei zum Beispiel eine Ausnahmegenehmigung nur denkbar, wenn ein Architekt nachweislich etwa vier bis fünf Mal am Tag auf Baustellen fahren müsse. Architekten, die das nicht nachweisen können und vor allem im Büro arbeiten, seien „keine Härtefälle“.

Keinen Anspruch auf eine Ausnahmegenehmigung hätten auch die Angestellten von Architekten, Ärzten oder Rechtsanwälten. „Wir erwarten auch von unseren eigenen Mitarbeitern, dass sie mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit kommen oder sich privat einen Stellplatz organisieren“, so der Sprecher.

Bürgerinitiative will Bewohnerparken erneut verschieben

Vertreter der Bürgerinitiative „Parken im Waldstraßenviertel“ machen inzwischen geltend, dass die Zeit für die Beantragung von Bewohner-Parkausweisen und Härtefallentscheidungen knapp geworden ist. Denn das neue Bewohnerparken soll schon Anfang Januar starten. Die ersten Gewerbetreibenden hätten in dieser Woche ihre Anträge abgeschickt. „Wir gehen von insgesamt 1200 Gewerbetreibenden aus“, sagt Juliane Hauschild, Sprecherin der Initiative. „Über alle wird sicher nicht bis Jahresanfang entschieden sein, zumal Weihnachten vor der Tür steht. Wir denken, dass deshalb die Einführung des Bewohnerparkens noch um einen weiteren Monat auf den 1. Februar 2020 verschoben werden sollte.“

Die Initiative will bis dahin mit der Stadtverwaltung über Verbesserungen am Parkkonzept reden. „Aus unserer Sicht ist die Genehmigung von Parkausweisen für die Freiberufler unerlässlich“, so Hauschild. „Die Ausweise könnten gegebenenfalls auch auf die Geschäftszeiten der Gewerbetreibenden beziehungsweise Freiberufler beschränkt werden. Das würde dazu führen, dass mehr Ausweise ausgestellt werden können.“

Stadt: Bewohnerparken muss sich einspielen

Die Stadt will das Bewohnerparken dagegen wie geplant zum 1. Januar 2020 einführen. Es werde mit „zwei bis drei Dutzend“ Anträgen von Gewerbetreibenden auf Bewohnerparkausweise gerechnet, so der Sprecher. Selbst wenn nicht alle rechtzeitig genehmigt sein sollten, müsse sich das Bewohnerparken ohnehin erst „einspielen“.

Die Initiative will dieses Einspielen sehr genau beobachten. „Wir werden Anfang Januar kritisch auf die weiteren Entwicklungen sehen“, kündigte Sprecherin Hauschild an. „Insbesondere darauf, dass die Zusagen der Stadt eingehalten werden. Und wenn es keine verbindliche Regelungen für Freiberufler gibt, werden wir Klage einreichen.“

Von Andreas Tappert