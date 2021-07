Leipzig

Die Stadt Leipzig nimmt einen neuen Anlauf, ein Freiheits- und Einheitsdenkmal zur Erinnerung an die Friedliche Revolution im Herbst 1989 zu errichten. Darüber hat das Kulturdezernat am Mittwoch informiert. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Friedliche Revolution solle noch in diesem Jahr „ein breiter Beteiligungsprozess angeschoben werden, an dessen Ende die inhaltliche Ausgestaltung des Denkmals sowie dessen finaler Standort feststehen“. Dies sei in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters entschieden worden. Die Runde mit Rathauschef Burkhard Jung (SPD) und allen Beigeordneten hatte am Dienstag getagt.

Verwaltung stellt 300 000 Euro zur Verfügung

Das aus dem Beteiligungsprozess resultierende Konzept soll später dem Stadtrat vorgelegt werden, um es anschließend dem Deutschen Bundestag vorzustellen. Die Stadtverwaltung stellt für diesen Prozess 300 000 Euro zur Verfügung. Für die Errichtung des Denkmals sollen Mittel des Bundes und Freistaates Sachsen akquiriert werden.

„Je weiter wir zeitlich von 1989 wegrücken, desto klarer wird, welchen globalen Impuls die Leipzigerinnen und Leipziger damals gesetzt haben. Gleichzeitig schwindet in der jungen Generation das Verständnis, das sich aus dem Selbsterlebten speist. Ich bin fest überzeugt, dass wir mehr denn je ein nationales Denkmal brauchen, das den Freiheitsgedanken von 1989 über Leipzig hinaus sichtbar und erlebbar macht“, betonte OBM Jung. Der Bundestag hat die Finanzierung eines Denkmals unterdessen wieder in den Bundeshaushalt aufgenommen – als sogenannten Leertitel. Eine Position im Etat, die mit keinem konkreten Betrag untersetzt ist.

Gesucht: „eine geeignete Agentur“

Am Ende des öffentlichen Beteiligungsprozesses, der im November 2021 anläuft, sollen die inhaltliche Ausrichtung sowie die Themen und der Standort des Freiheits- und Einheitsdenkmals festgelegt werden. Die Stiftung Friedliche Revolution ist angehalten, „eine geeignete Agentur zu engagieren, um den Prozess professionell zu begleiten“. Dessen Ergebnisse sollen bis Sommer 2022 vorliegen.

Im Jahr 2014 hatte der Stadtrat per Beschluss das Vergabeverfahren zur Realisierung eines Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals nach einem im Jahr 2011 ausgelobten internationalen Kunstwettbewerb ohne Ergebnis beendet. Unter zunächst drei Siegerentwürfen hatte sich zuletzt das Projekt „Keine Gewalt – Herbstgarten“ durchgesetzt. Es sollte am Wilhelm-Leuschner-Platz entstehen. Dagegen hatte jedoch ein anderer Wettbewerbsteilnehmer zum Teil erfolgreich vor dem Sächsischen Oberlandesgericht geklagt. Knapp 550 000 Euro kostete die Kommune der gescheiterte erste Denkmal-Versuch.

Nur eine Minderheit weiß von Denkmalplänen

2017 folgte der Beschluss, einen breit angelegten Beteiligungsprozess zu erarbeiten, um das Denkmal doch noch errichten zu können. Mit dieser Aufgabe wurde die Stiftung Friedliche Revolution betraut. Im März 2020 legte diese der Stadtverwaltung die Dokumentation ihrer bisherigen konzeptionellen Arbeit vor, die in der Geschäftsstelle Matthäikirchhof öffentlich einsehbar ist. Dazu gehört unter anderem eine bundesweite repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2018, die ergab, dass Leipzigs Bedeutung für die Friedliche Revolution allgemein anerkannt und die Stadt als idealer Standort für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal angesehen wird. Dass Denkmalspläne existieren, ist laut der Umfrage allerdings nur einer Minderheit bekannt. Das soll sich nun ändern.

