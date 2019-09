Neuer Stadtrat: Polizei sichert die erste Sitzung ab

Leipzig

Nach knapp zwei Stunden war die erste Runde vorbei: Leipzig hat einen neuen Stadtrat. Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) verpflichtete 70 Frauen und Männer, die fortan die Geschicke Leipzigs lenken werden. Dabei übt knapp die Hälfte der Abgeordneten erstmals ein Mandat aus. „Sie treten ein Ehrenamt an, das Ihnen viel abverlangt“, zollte Jung seinen Respekt. Die Abgeordneten würden neben ihrer beruflichen Tätigkeit viel Zeit investieren, Sachkenntnisse auf vielen Gebieten erwerben und Entscheidungen treffen müssen. Dabei warb Jung für eine „aufrichtige Streitkultur ohne persönliche Beleidigungen“. Das sei in einer sich polarisierenden Gesellschaft schwieriger geworden. Es gelte, das Gemeinwohl Leipzigs im Blick zu behalten und in der Sache über Parteigrenzen hinweg um Kompromisse zu ringen. „Kompromiss ist kein Schimpfwort, sondern das Wesen der Demokratie.“

Tagung wird von Polizei gesichert

Dass dies nicht so einfach wird, war schon am Wahlabend im Mai absehbar. Die politischen Konstellationen in Leipzigs höchster Vertretung haben sich verschoben. Stärker im Rat präsent ist die Alternative für Deutschland (AfD), die fortan elf Abgeordnete stellt (zuletzt vier). Linken-Stadträtin Juliane Nagel und andern gefiel es, ein „FCK AfD“-T-Shirt zu tragen. Weitere Proteste gab es nicht, die Ratsversammlung wurde aber von der Polizei abgesichert.

Linke und Grüne sind am stärksten

Stärkste Fraktionen sind die Linken (15) sowie Bündnis 90/Die Grünen (15). Dabei haben sich Thomas Kumbermus und Markus Weiss (Die Partei) den Linken angeschlossen, die Grünen erhielten Verstärkung durch Bert Sander (Wählervereinigung Leipzig). Die SPD bringt es auf neun Mandate, so dass es eine rot-rot-grüne Mehrheit im Rat gibt. „Das ermöglicht uns, Themen wie sozialen Wohnungsbau oder Verkehrspolitik, beispielsweise das 365-Euro-Ticket, voranzubringen. Da sind unsere Wahlprogramme ähnlich“, sagte Linken-Fraktionschef Sören Pellmann. Ein Selbstläufer werde das aber nicht.

Junge Leute warben vor dem Stadtrat dafür, den Klimanotstand über Leipzig zu verhängen. Quelle: Andreas Kempner

Grünen-Fraktionschef Katharina Krefft: „Wir suchen für alle unsere Initiativen Mehrheiten“. Dabei steht ihr „Neuling“ Tobias Peters zur Seite, dem es wichtig ist, die Bürgerbeteiligung in Leipzig zu forcieren. Die SPD hat angekündigt, sich um Ausgleich zu bemühen und „nicht die Butter vom Brot nehmen lassen“.

Die CDU bringt es auf 13 Mandate: „Für uns wird es sicherlich nicht einfacher“, sagte Fraktionschef Frank Tornau. Gemeinsame Anträge mit der AfD werde es nicht geben. „Aber es war schon immer Usus, sich in Leipzig themenbezogen Mehrheiten zu suchen. Vernünftigen Initiativen anderer Fraktionen verschließen wir uns selbstverständlich nicht.“ AfD-Fraktionschef Tobias Keller: „Mit mehr Menschen können wir mehr Ideen in den Stadtrat einbringen.“ Ob die eine Mehrheit finden, hänge von der Qualität ab. Er sei da aber guter Dinge. „Ich nehme an, das alle Stadträte der Stadt Bestes wollen.“ Zumindest Christian Kriegel ( AfD) musste eine Klatsche hinnehmen, bei der Wahl in den Jugendhilfeausschuss fiel er durch. Stattdessen wurde Cordula Rosch von den Grünen gewählt.

Finanzierung der Geschäftsstellen bestätigt

Zur Fraktion Freibeuter haben sich die drei FDP-Stadträte mit Thomas Köhler (Piraten) zusammengeschlossen. Das hat einen praktischen Grund: Fraktionsstatus gibt es erst ab vier Stadträten – mit all den Annehmlichkeiten wie einer von der Kommune finanzierten Geschäftsstelle. Die Regelung wurde alserste Vorlage im neuen Ratbeschlossen, aus dem Stadthaushalt werden für alle Fraktionen 24,5 Mitarbeiterstellen bezahlt. Das ist mehr als in der vergangenen Legislaturperiode, da waren es nur 19 (die LVZ berichtete). Sven Morlok, Fraktionschef der Freibeuter: „Wir wollen durch Argumente überzeugen.“

Der neue Leipziger Stadtrat hat Axel Schuh als neuen Feuerwehrchef bestätigt. Quelle: André Kempner

Eine erste Personalie wurde auch abgenickt: Brandoberrat Axel Schuh wird ab 1. Oktober die Branddirektion Leipzig leiten. Benannt wurden zudem die Vertreter der Fraktionen in den Ausschüssen und Aufsichtsräten, um die Arbeitsfähigkeit herzustellen.

Von Mathias Orbeck