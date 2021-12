Leipzig

Leipzig hat jetzt etwa 608.808 Einwohner (Stand 30. November). „Leipzig wächst zwar immer weiter – aber die Zuwächse und die Geschwindigkeit werden weniger“, konstatiert Christian Schmitt, der Leiter des Amtes für Statistik und Wahlen. Er legte am Freitag den aktuellen Bericht für das 3. Quartal 2021 vor. „Momentan können wir noch nicht sagen, ob das Wachstum nach Abklingen der Pandemie wieder mehr Fahrt aufnehmen wird.“ So sei das Umzugsgeschehen, wie auch in anderen Städten, deutlich abgeflacht. So sind seit dem vergangenen Quartal 8330 Personen neu nach Leipzig gekommen, 8309 haben die Stadt verlassen (im gleichen Quartal des Vorjahres waren dies noch 8119 Zuzüge und 7936 Wegzüge). Durch die Pandemie sind auch die Sterbezahlen angestiegen.

Ende September lebten laut Einwohnermelderegister 605.832 Menschen an der Pleiße. Insgesamt wurden im vergangenen Quartal 1649 Kinder geboren und 1441 Personen verstarben.

Deutlich weniger Studierende aus dem Ausland

Im Oktober gibt es immer einen Schub – dann kommen die Studierenden nach Leipzig. Das sind in diesem Jahr deutlich weniger Erstsemester, vor allem aus dem Ausland. Insgesamt waren im Wintersemester 2020/21 an den acht Leipziger Hochschulen 39.374 Studentinnen und Studenten immatrikuliert, 0,7 Prozent mehr als im Vorjahr. „Der Zuwachs erfolgte durch deutsche Studierende“ erklärte Jens Vöckler, Abteilungsleiter Statistik und Open Data. Die Anzahl der internationalen Studierenden sei aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie – und der damit verbundenen erschwerten Reisebedingungen – allerdings um 5,9 Prozent auf 4575 Personen gesunken. Die Zahl der Studienanfänger lag zuletzt bei 1159 Menschen, was einem Rückgang von fast 45 Prozent entspricht.

Der Bevölkerungszuwachs der Messestadt wird allerdings kaum von Studentinnen und Studenten getragen, weil viele die Stadt wieder verlassen. Ausschlaggebend sei der Saldo der Zu- und Wegzüge, der aber geringer ausfällt als in den Vorjahren. Wie der sich entwickelt, bleibt daher spannend.

Deutlicher Anstieg der Arbeitslosenzahlen bei Ausländern

Analysiert wurden auch die Arbeitslosenzahlen. Dieser Wert ist in Leipzig im Pandemiejahr 2020 sprunghaft auf den höchsten Wert seit 2016 gestiegen. 24.364 Menschen waren 2020 ohne Arbeit (Quote: 7,7 Prozent). Zum Vergleich: 2019 wurde mit 18.637 Personen (5,9 Prozent) der bis dahin dato niedrigste Wert erreicht. Mittlerweile gibt es wieder eine „moderate Konsolidierung“, Ende September dieses Jahres gab es in Leipzig 21.991 Arbeitslose (Quote: 6,8 Prozent). „Am stärksten betrifft dies Ältere und Schwerbehinderte, aber auch Ausländer.

In der Gruppe der Ausländer ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit am deutlichsten“, so Vöckler. Insgesamt 22,5 Prozent der Arbeitslosen besaßen Ende 2020 keine deutsche Staatsbürgerschaft. Dies entsprach 3,7 Prozentpunkten mehr als 2016. „Auch Langzeitarbeitslose profitieren nicht vom moderaten Rückgang der Arbeitslosigkeit in diesem Jahr. Die wenigsten Arbeitslosen leben in Hartmannsdorf-Knautnaundorf (19), die meisten in Volkmarsdorf (1091).

Der komplette Bericht steht online unter www.leipzig.de/statistik

Von Mathias Orbeck