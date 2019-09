Leipzig

Bei einem Einwohnerforum im gut besuchten UT Connewitz wurde viel Optimismus für das Black Triangle verbreitet. Wie berichtet, hatte die Deutsche Bahn AG das etwa 10 000 Quadratmeter große Grundstück im Gleisdreieck Arno-Nitzsche-Straße im Juli an Kulturschaffende verkauft. Einige Dächer seien so kaputt, dass man Teilbereiche der 1905 als Umspannwerk errichteten Gebäude derzeit nicht betreten solle, erklärte Steffen Kache, Leiter des Leipziger Technoclubs Distillery. „Das Dach muss ersetzt werden, doch die Mauern darunter sind soweit intakt, dass man sie gut sanieren kann.“

Vier Initiativen teilen sich das Areal

Vier Initiativen wollen das „Schwarze Dreieck“ künftig gemeinsam nutzen. Das sind: die Distillery ( Ostdeutschlands ältester Technoclub, entstanden 1992 an der Wolfgang-Heinze-Straße), der TV-Club ( Leipzigs ältester Studentenclub, gegründet 1970), die Galerie KUB (seit 2004 in der früheren Kunst und Bauschlosserei, wird dieses Objekt in der Kantstraße auch weiter betreiben) sowie nicht zuletzt der Verein Freiraum. Dieser sei offen für alle Ideen, die zu dem Projekt passen, betonte Vereinsvertreterin Leo. „Wenn zum Beispiel jemand Lust hat, eine Bibliothek oder Werkstatt aufzubauen, soll er sich bitte bei uns melden. Es gibt wirklich viel Freiraum, wir sind offen für alle Ideen.“

450 000 Euro von Immobilienfirmen

Jede der vier Initiativen erhalte gleich viel Platz auf dem Areal, versicherte ihr Spannemann Patrice Castillo, sonst bekannt als Mietrechtsanwalt. Durch den Aufbau einer Stiftung werde gesichert, dass Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und „nicht profitorientiert“ ausfallen. Im Moment befinde sich das Grundstück im Eigentum der neu gegründeten Gleisdreieck Verwaltungs GmbH mit Sitz in der Plagwitzer Konsumzentrale, so Jan Georgi vom TV-Club. Gesellschafter seien der TV-Club und die Distillery. Die GmbH sei aber nur geschaffen worden, weil die Genehmigung einer Stiftung in Sachsen längere Zeit dauere. Sobald die Stiftung arbeitsfähig ist, werde das Grundstück an sie übertragen. Als Stiftungskapital diene auch Geld, das die beiden Clubs von ihren aktuellen Vermietern Stadtbau AG und CG Gruppe erhielten. Nach LVZ-Informationen liegt der Gesamtbetrag bei 450 000 Euro. Mit einem Teil davon wurde das Grundstück bezahlt. Beide Clubs sollen ihre heutigen Standorte verlassen, weil dort neue Viertel mit Tausenden Wohnungen geplant sind.

„Schmerzensgeld“ für was ganz Neues

Kache sagte, er sehe die Zahlungen „auch als Schmerzensgeld“. Wenn die Clubs dort blieben, wo sie heute sind, drohe ihnen früher oder später das Aus. Ende Januar 2019 – also zwei Wochen nach der Räumung des vormals besetzten Black Triangle – sei die Stadtbau AG mit der Idee auf ihn zugekommen, dieses Objekt zu kaufen. Der künftige Standort in Marienbrunn biete die Chance, „gemeinsam etwas ganz Neues zu entwickeln“. Ihm schwebten zum Beispiel auch Probenräume, Studios für die Musikproduktion, Ateliers und andere Räume für Künstler vor.

Galerie KUB denkt sogar an ein Kino

Ausstellungen, Diskussionen, Ateliers für Leipziger Künstler und „Artists in Residence“ oder ein Kino gehören zu den Ideen der Galerie KUB, so Franziska Eißner. Auch sie lud Zuhörer wie Anwohner ein, ihre Kontaktdaten in Listen einzutragen, um mit ihnen bald in Austausch zu treten. Man wolle die Nachbarn und Anwohner nicht stören, sich auch mit anderen Kultureinrichtungen im Süden abstimmen, versicherte sie.

Bier im TV-Club kostet 1,50 Euro

Aus dem Publikum kam viel Zustimmung und viel Kritik. Es handle sich um ein Kommerz-Projekt, war einer der Vorwürfe. Ein anderer, dass die Bewohner der vier Häuser in der Nähe und Kleingärtner bald jedes Wochenende viel Lärm ertragen müssten, wenn Hunderte Gäste die schmale Zufahrt zur Arno-Nitzsche-Straße 41 passieren. Georgi erklärte dazu, ein großes Bier im TV-Club koste 1,50 Euro. „Bei uns arbeiten alle ehrenamtlich. Mit den Einnahmen finanzieren wir nur unser Vereinsleben wie gemeinsame Ausflüge.“

Architektengruppe von der Feinkost

Kache sagte, die Distillery müsse Eintritt nehmen, um den Künstlern Gagen und ihren Mitarbeitern ordentliche Löhne zahlen zu können. Ihr Programm schiele aber nicht auf Kommerz. Zur Andienung gebe es „eine erste Idee“, nach Norden eine Fußgängerbrücke über die Gleisanlagen zu schlagen. Die Gutachten zur Statik der Gebäude, Lärm-, Umwelt- und Naturschutz seien erst jüngst begonnen worden, die baulichen Dinge liefen bei einer Architektengruppe auf dem Feinkost-Areal zusammen. Ziel sei es, mit der Instandsetzung im nächsten Jahr zu beginnen und möglichst 2021 zu öffnen. „Die Stadt sieht unser Vorhaben positiv.“ Wahrscheinlich gebe es auch einen Workshop mit Anwohnern und Interessierten.

Nagel sieht Stiftungsplan als Glück

Das frisch wiedergewählte Landtagsmitglied Juliane Nagel ( Die Linke) nahm die Protagonisten gegen Kritik in Schutz. Mehrere große Immobilienentwickler hätten sich um das Black Triangle bemüht. „Eigentlich ist es ein Glück, dass es gelungen ist, diese Fläche als gemeinnützig zu sichern, dass hier eine Stiftung entsteht, die Kultur und Freiräume unterstützt und ganz bewusst die Tür zur Teilhabe offenhält.“ Sonst müsse man in Leipzig oft um den Erhalt von Clubs kämpfen, welche verdrängt werden. „Genauso werden wir jetzt darauf achten, dass durch die Clubs keine Anwohner verdrängt werden.“

