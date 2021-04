Neugestaltung des Matthäikirchhofs: Leipziger sollen mitreden

Leipzig

Leipzig will den Matthäikirchhof in den kommenden Jahren neu gestalten, städtebaulich aufwerten und als Teil des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ zu einem vitalen Ort gelebter Demokratie entwickeln. Um die Ideen der Leipzigerinnen und Leipziger aufzunehmen, startet am Montag, 19. April, die öffentliche Bürgerbeteiligung. Die Auftaktveranstaltung von 18 bis 20.30 Uhr informiert in einem Livestream über das rund zwei Hektar große Areal am westlichen Innenstadtring, geschichtliche Hintergründe und die anstehenden Planungsprozesse. So ist bereits klar, dass auf einem Teilbereich des Areals das „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ entstehen soll.

Wie weiter mit den Bestandsgebäuden?

Im Podium diskutieren Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), Roland Jahn, der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Die Linke) sowie Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). In der Debatte wollen sie das Spannungsfeld zwischen der geschichtlichen und künftigen Entwicklung des Areals ausloten, außerdem mögliche Nutzungen sowie den Umgang mit Bestandsgebäuden erörtern.

Vier Fachwerkstätten

Nach dem Auftakt der Bürgerbeteiligung will die Stadt unter anderem in vier themenspezifischen Fachwerkstätten am 9. Juni, 1. Juli, 9. September und 7. Oktober das Thema vertiefen. 45 Personen können an den Fachwerkstätten teilnehmen. Der feste Teilnehmerkreis setzt sich aus Vertretern der Lokalpolitik, der Verwaltung, der Zivilgesellschaft sowie aus Fachexperten zusammen. Leipzigerinnen und Leipziger können ihr Interesse an einer Teilnahme an den Fachwerkstätten vom 19. April bis 5. Mai unter www.leipzig.de/matthaeikirchhof bekunden. Sollten mehr Anmeldungen erfolgen, als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los über die Teilnahme, Alter und Geschlecht werden dabei berücksichtigt. Weitere Infos sowie den Link zur Auftaktveranstaltung gibt es ebenfalls unter www.leipzig.de/matthaeikirchhof. Zudem beginnt eine Online-Umfrage, in der alle Interessenten ihre Meinungen zur Entwicklung des Kirchhofs vom 19. April bis 31. Mai formulieren können.

Von lvz