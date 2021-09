Leipzig

Eine mit Palmwedeln gekrönte Säule aus dem Kirchenschiff der Nikolaikirche erinnert derzeit daran, wie sich 1989 der Protest der Friedensgebete den öffentlichen Raum eroberte. Doch nun ist die Zeit für ein nationales Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig wohl reif. Deshalb startete der Stadtrat nun einen neuerlichen Anlauf, mit einem Denkmal an die Friedliche Revolution im Herbst 1989 zu erinnern.

Stiftung Friedliche Revolution soll organisieren

Wo und in welcher Form das entsteht, ist völlig offen. Zunächst soll ab November 2021 ein breiter Beteiligungsprozess angeschoben werden, an dessen Ende die inhaltliche Ausgestaltung des Denkmals sowie dessen Standort feststehen. Dazu hat eine Mehrheit des Stadtrates die Verwaltung beauftragt, die das Verfahren der Stiftung Friedliche Revolution überträgt. Nur die AfD-Fraktion lehnt ein Denkmal grundsätzlich ab. Die Stiftung Friedliche Revolution soll nun eine geeignete Agentur engagieren, um den Prozess professionell zu begleiten. Ziel ist, im Frühjahr/Sommer 2022 einen Vorschlag auf dem Tisch zu haben. Entstehen soll ein Konzept, das zunächst im Stadtrat diskutiert wird, bevor es dann dem neuen Bundestag vorgelegt wird.

CDU: OBM soll Denkmal zur Chefsache machen

„Meine Fraktion und ich sind der Überzeugung, dass dieses Projekt nicht klein gedacht werden darf“, sagte Michael Weickert (CDU). Das sei vor allem für die Generation nach 1989 wichtig. Für sie sei es völlig selbstverständlich, in Freiheit aufzuwachsen, sich für ihren demokratischen Staat zu engagieren oder diesen eben abzulehnen, ohne Angst vor politischer Verfolgung haben zu müssen. Die CDU erwarte, dass der Obermeister Burkhard Jung (SPD) das Denkmal „zur Chefsache“ macht.

Karl-Heinz Obser (AfD) nannte das Denkmal „schlicht überflüssig“. „Das von den Leipzigern und ihren Gästen längst akzeptierte Symbol von 1989 ist das authentische Ensemble des Nikolaikirchhofes.“ Das nun geplante Denkmal werde den Messestädtern aufgedrängt.

„Nach dem Scheitern des ersten Wettbewerbsverfahrens, in das wir viel Kraft gesteckt haben“, entgegnete Oberbürgermeister Jung, „gibt es nun eine großartige Chance, es in einem zivilgesellschaftlichen Ansatz erneut zu versuchen.“ Daher werde das Verfahren an die Stiftung Friedliche Revolution übertragen, die Bürgerinnen und Bürger besser einbezieht und auch in Berlin überzeugen kann. Der Stadtrat bewilligte insgesamt 300 000 Euro, um das Beteiligungsverfahren durchzuführen. Für den Bau des Denkmals werden Mittel von Bund und Land eingeworben.

Ausrichtung von Lichtfest wird evaluiert

In wenigen Wochen, am 9. Oktober, begeht Leipzig mit dem Lichtfest sowie anderen Veranstaltungen zudem wieder dem jährlichen Gedenktag der Friedlichen Revolution. Doch wie soll das künftig passieren, um vor allem die junge Generation zu erreichen? Ziel, Inhalt und Struktur der Veranstaltungen sowie die dazugehörigen Formen und Orte sollen nun mit wissenschaftlicher Begleitung betrachtet und evaluiert werden. Das hat der Stadtrat am Mittwoch auf Initiative von Bündnis 90/Die Grünen ebenfalls beschlossen. So wird das Kuratorium „Tag der Friedlichen Revolution“ beauftragt, ein Konzept vorzulegen, das in jenes der Erinnerungskultur Leipzigs einfließen soll.

