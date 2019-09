OBM Jung will Klimanotstand für Leipzig ausrufen

Leipzig

Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) will für Leipzig den Klimanotstand ausrufen lassen. Die Ratsversammlung wird voraussichtlich in ihrer Oktobersitzung darüber entscheiden. Zuvor hatten sich bereits das Jugendparlament, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat sowie Fridays for Future für diesen Schritt ausgesprochen.

„Wir sind an einer Zeitenwende“

„Wenn 25 000 Menschen in Leipzig für mehr Klimaschutz demonstrieren, dann sind wir an einer Zeitenwende“, erklärte der Oberbürgermeister mit Blick auf die jüngsteFridays-for-Future-Demonstration in der Stadt, an der nach Angaben der Veranstalter rund 25 000 Menschen teilgenommen hatten. „Das Thema bewegt die Menschen zutiefst.“ Es gehe nicht darum zu dramatisieren – sondern lokale Verantwortung wahrzunehmen, sagte Jung.

Frischluftschneisen und Grünflächen im Fokus

Leipzig müsse sich zum einen an veränderte klimatische Bedingungen anpassen und zum anderen Strategien entwickeln um dem Klimawandel entgegen zu wirken. Jung will erreichen, dass sich die Stadt zu einem verantwortungsbewussten Handeln bekennt, dem existierenden Klimawandel anpasst und einer weiteren Erderwärmung auch auf lokaler Ebene entgegen wirkt. „Wir müssen das Pariser Klimaabkommen auch für unser lokales Handeln ernst nehmen“, erklärte Jung. Bis 2050 solle Leipzig klimaneutral sein. Künftig sollten alle Entscheidungen des Stadtrates und der Verwaltung auf ihre Klimaverträglichkeit hin abgeklopft werden, so Jung. Zwar gebe es solche Prüfsteine schon jetzt. Das Ganze müsse aber erweitert werden – etwa hinsichtlich des Einflusses von Bauten auf Frischluftschneisen oder mit Blick auf verstärkte Ausgleichsmaßnahmen beim Wegfall von Grünflächen in der Stadt.

Mehr Experten in Umweltschutzbeirat

Der Beirat des Forums „Nachhaltiges Leipzig“ soll gestärkt und um weitere Experten erweitert werden; auch Stadt- und Jugendstadträte könnten dort mitmachen, so Jung. Die städtischen Unternehmen der L-Gruppe will der OBM noch stärker dem Klimaschutzziel verpflichten. Das städtische Energie- und Klimaschutzprogramm soll mit konkreten Maßnahmen zur Verringerung von Treibhausgasen fortgeschrieben werden.

Jung setzt wohl auf rot-rot-grüne Mehrheit

OBM Jung hofft mit seinem Antrag offensichtlich auf eine rot-rot-grüne Mehrheit (42 Stimmen) und vielleicht auch auf einen Teil der CDU (13 Stimmen). Die AfD (11) dürfte dem Projekt ablehnend gegenüber stehen, da die Partei den menschengemachten Klimawandel mehrheitlich leugnet.

Begriff steht nicht für Notstandsmaßnahmen

Anders als es der Begriff vermuten lässt, steht hinter dem „ Klimanotstand“ kein rechtlich bindendes Regularium, sondern ein Bekenntnis. Bisher haben unter anderem Köln, Kiel, Saarbrücken, Bochum, Karlsruhe, Gelsenkirchen, Bielefeld, Düsseldorf, Trier und Münster den Klimanotstand ausgerufen.

Von Björn Meine