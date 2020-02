In der zweiten Runde der Oberbürgermeister-Wahl wird auch Grünen-Kandidatin Katharina Krefft nicht mehr antreten. Die Partei wolle Burkhard Jung unterstützen. Eine explizite Wahlempfehlung gibt es jedoch nicht.

Katharina Krefft tritt in der zweiten Runde der Bürgermeisterwahl in Leipzig nicht mehr an (Archivbild) Quelle: André Kempner