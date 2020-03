OBM-Wahl in Leipzig – so haben die Stadtteile gewählt

Leipzig

Bei der zweiten Runde zur Oberbürgermeisterwahl in Leipzig hat die Auszählung begonnen. Nach ersten Zwischenergebnissen liefern sich Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) und CDU-Herausforderer Sebastian Gemkow ein enges Rennen. Wie schon im ersten Wahlgang vor vier Wochen geht es hauchdünn zu. Die dritte Kandidatin, Ute Elisabeth Gabelmann (Piraten), kann erwartungsgemäß nicht ins Duell um den Chefposten im Rathaus eingreifen.

Die Auszählung im Live-Ergebnis:

In vielen Stadtteilen gibt es klare Gewinner. In den zentrumsnahen Stadtteilen konnte ersten Ergebnissen zufolge Burkhard Jung mehr Wählerstimmen holen. Gemkow punktete dagegen vor allem in den Außenbezirken.

Die Ergebnisse in den Stadtteilen :

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

Von LVZ