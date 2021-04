Parken im Leipziger Waldstraßenviertel – neuer Krach droht

Leipzig

Ursprünglich sollte das neue Konzept fürs Anwohnerparken im Waldstraßenviertel Anfang April der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Denn die Stadtverwaltung hatte erklärt, die von vielen Bewohnern mit Spannung erwartete Vorlage werde Ende März in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters behandelt und anschließend den Ausschüssen vorgelegt. Doch inzwischen ist alles anders. „Die Vorlage für die Neuregelung des Bewohnerparkens ist noch im Verwaltungsgang“, teilte eine Sprecherin im Neuen Rathaus in dieser Woche auf LVZ-Nachfrage mit. „Es wird zuerst bis Mitte Mai noch einen Informationstermin mit der Initiative ,Parken im Waldstraßenviertel‘ und dem Bürgerverein Waldstraßenviertel geben, zu dem auch die Mitglieder des Stadtbezirksbeirates und des Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau eingeladen werden. Dort wird die Verwaltung die Regelungen für das Bewohnerparken und das geplante weitere Vorgehen vorstellen. Im Anschluss geht die Vorlage dann in die Dienstberatung des Oberbürgermeisters und dann in die Ratsgremien.“

Stadt avisiert „virtuellen Gesprächstermin“

Obwohl die Vertreter der Initiative „Parken im Waldstraßenviertel“ bereits mehrfach Interesse an Gesprächen mit der Stadtverwaltung bekundeten, hält sich die Freude über den inzwischen schriftlich avisierten „virtuellen Gesprächstermin“ dort in Grenzen. Denn die Kommune hat der Initiative bereits im Einladungsschreiben mitgeteilt, dass die nun entstandene Vorlage „keine Neuausrichtung oder Überarbeitung des Bewohnerparkkonzeptes im Waldstraßenviertel“ enthält, sondern lediglich „die Neuaufteilung des ehemaligen Bewohnerparkbereichs E in nunmehr die beiden Bereiche E und G“ vorsieht. „Darüber hinaus regelt die Vorlage den Umgang mit beantragten und bereits ausgestellten Bewohnerparkausweisen und Ausnahmegenehmigungen“, heißt es in dem Schreiben weiter. „Da mit der Neuaufteilung auch Änderungen in der Beschilderung und Programmierung der Parkscheinautomaten verbunden sind, müssen ebenfalls die anfallenden Mehrkosten durch die Vorlage bestätigt werden.“

Initiative fordert „substanzielle Änderungen“

„Wir hatten uns viel mehr erhofft“, kommentierte Juliane Hauschild, Sprecherin der Initiative „Parken im Waldstraßenviertel“, den neuen Vorstoß des Rathauses. Man habe erwartet, dass die Stadt die Chance ergreift, alle Akteure an einen Tisch zu holen und an Stellschrauben zu drehen, damit das Bewohnerparken im Waldstraßenviertel auch für die dortigen Händler und Freiberufler akzeptabel wird. „Ich verstehe nicht, dass es die Stadt wieder auf eine Klage gegen ihre Regelung ankommen lässt“, so Hauschild. Man habe auf „substanzielle Änderungen“ gehofft.

Wie berichtet, hatte das Sächsische Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVG) das umstrittene Bewohnerpark-system im Waldstraßenviertel in der Zone E für rechtswidrig erklärte und per 21. August 2020 vorläufig außer Vollzug gesetzt. Eine Steuerkanzlei aus dem Viertel hatte erfolgreich gegen die Regelung geklagt.

Im Viertel sind viele Händler und Freiberufler wie zum Beispiel Ärzte, Architekten, Apotheker, Physiotherapeuten, Rechtsanwälte und Steuerberater darüber erbost, dass sie nur noch in begründeten Einzelfällen nach einer Härtefall-Prüfung eine Anwohnerparkgenehmigung bekommen sollen. Die Rede ist von ein bis zwei Ausweisen pro Unternehmen – ungeachtet der Zahl der Mitarbeiter. Wer leer ausgeht, muss sich einen privaten Stellplatz anmieten oder mehrfach am Tag an den Parkautomaten der Stadt zahlen.

Von Andreas Tappert