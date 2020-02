Parkhaus-Zoff bei RB Leipzig: Ex-Bürgermeister nimmt Jung in Schutz

Leipzig

Der Leipziger Parkhaus-Streit schlägt weiter hohe Wellen. Jetzt bekommt Oberbürgermeister Burkhard Jung, dessen Verhandlungsweise von RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff heftig kritisiert worden war, allerdings prominente Schützenhilfe: Der frühere Leipziger Baubürgermeister Martin zur Nedden ( SPD) hält es für absolut richtig, kommunale Flächen nicht zu verkaufen. „Sie wird diese Position hoffentlich auch in diesem konkreten Fall beibehalten“, sagt zur Nedden.

Wie berichtet, hatte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff dem Oberbürgermeister vorgeworfen, die Entwicklung des Fußballklubs „auf dem Altar des Wahlkampfes“ zu opfern. Es hätte bis Ende 2019 Gespräche zwischen der Stadt und RB über den Verkauf des Grundstücks vor dem Sportstadion an den Bundesligisten gegeben. Selbst ein Kaufpreis sei bereits fixiert worden.

Nun wolle die Kommune das Areal, auf dem ein Parkhaus mit 1000 bis 1200 Plätzen, die neue RB-Geschäftsstelle und ein Sportmuseum der Stadt Leipzig entstehen soll, allerdings nur noch verpachten. Die Grünen fordern neben einem Verkaufsverbot für das Grundstück außerdem, auf das Parkhaus zu verzichten und maximal eine Tiefgarage zuzulassen. Oberbürgermeister Jung hatte auf die Vorwürfe von RB erwidert, für einen Verkauf gebe es im Stadtrat keine Mehrheit.

Früherer Dezernent verteidigt Pacht-Modell

Mit dem Pachtmodell könnten Dritte wie RB Leipzig Investitionen realisieren, gleichzeitig behalte die Stadt aber Einwirkungsmöglichkeiten für die künftige Entwicklung, erklärt Leipzigs früherer Bau-Bürgermeister. „Diesen Weg gehen erfreulicherweise inzwischen zahlreiche Kommunen in der Bundesrepublik vor dem Hintergrund der fatalen Erfahrungen, die mit der Veräußerung von Grundvermögen insbesondere in den letzten Jahrzehnten, gemacht worden sind.“

Zur Nedden spricht von einer „gemeinwohlorientierten kommunalen Bodenpolitik, die wiederum zentraler Bestandteil einer auf die Gewährleistung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ausgerichteten Stadtentwicklungspolitik ist“.

„ Mintzlaffs Ausdrucksweise wirft Fragen auf“

Ein Pachtmodell würde dem Bau eines Parkhauses nicht entgegen stehen. Die von Mintzlaff ins Feld geführten Konsequenzen für den Fall, dass die Stadt nicht verkauft, seien nicht unausweichlich sondern eher Ausdruck seiner „Verhandlungsstrategie“, sagt der frühere Dezernent. Mintzlaffs Ausdrucksweise werfe Fragen zu seinem Selbstverständnis auf. Wenn dieser erkläre, man habe „dem OBM von Anfang an klar gemacht“, was man wolle, entstehe der Eindruck, dass die sportlichen Erfolge „die Eigenwahrnehmung nicht ganz unbeeinflusst gelassen haben“, sagt zur Nedden. „Leider in negativer Hinsicht“.

„RB soll auf Parkhaus verzichten“

Darüber hinaus stelle sich mit Blick auf die Klimadiskussion die Frage, ob der Bau eines Parkhauses noch zeitgemäß ist. „Der Verzicht auf dieses Vorhaben durch RB Leipzig und die gemeinsame Suche mit der Stadt nach klimafreundlichen Alternativen wäre doch ein nachdrückliches Signal, dass der Verein nicht nur Lippenbekenntnisse zur Thematik des Klimawandels abgibt.“ Er hoffe, RB Leipzig erkenne, dass eine Position des „Alles oder nichts“ auch den eigenen Interessen zuwider laufe.

Martin zur Nedden war von 2006 bis 2013 Baubürgermeister der Stadt Leipzig. Danach leitete er bis 2018 das Deutsche Institut für Urbanistik in Berlin. Zur Nedden ist Honorarprofessor für „Stadtentwicklung und Regionalplanung“ an der HTWK Leipzig.

Lesen Sie auch

Riesenzoff um Parkhaus-Neubau am Stadion von RB Leipzig

RB-Chef Minztlaff: „Klub-Entwicklung darf nicht auf Altar des Wahlkampfes geopfert werden“

Worum geht es beim Streit zwischen RB Leipzig und der Stadt?

Parkhaus-Streit bei RB Leipzig: So diskutiert die Stadt

Von lvz