Leipzig

Parken am Haus Auensee, kostenlose Fahrradmitnahme in der Straßenbahn, digitaler Unterricht: Viel zu entscheiden hatte der Stadtrat auf seiner ersten Tagung im neuen Jahr in der Kongreßhalle am Zoo. Hier einige wichtigen Beschlüsse der Januar-Sitzung, die am Donnerstag fortgesetzt wird.

Parkplatz-Not am Haus Auensee

Um bei künftigen Konzerten im Haus Auensee das leidige Park-Chaos in Wahren zu vermeiden, hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, den Pachtvertrag mit dem Betreiber der Event-Location nachzuverhandeln. Der Pächter soll demnach sicherstellen, dass es vor den Besucherparkplätzen zu keinen Rückstaus im öffentlichen Straßenraum, vor allem auf der Rittergutstrasse und der Gustav-Esche-Straße, mehr kommt. Das Kassieren der Parkgebühren müsse daher beschleunigt werden und dürfe nur noch auf den Parkplätzen erfolgen. Dabei müsse gegebenenfalls die Einfahrt zu den Stellflächen optimiert werden. Außerdem wird der Pächter verpflichtet, der Stadt jede Veranstaltung anzuzeigen, damit die Kommune am Konzerttag ausreichend Personal für Vor-Ort-Streifen zur Verfügung stellen und gegen Falschparker vorgehen kann. Nach zwölf Monaten soll eine Überprüfung stattfinden, ob die Maßnahmen etwas gebracht haben.

Da sich damit allerdings das Problem der fehlenden Parkplatze trotzdem nicht lösen lässt, ist vorgesehen, mit dem Betreiber des Hauses Auensee über die Einrichtung eines zeitweiligen Shuttle-Verkehrs zu einem größeren Parkplatz zu verhandeln.

Vor der Pandemie fanden jährlich zwischen 20 und 30 Veranstaltungen mit bis zu 3700 Besuchern in der traditionsreichen Location statt. Die kamen häufig mit dem Auto. Doch im Umfeld des Konzertpalastes kann der Veranstalter seinen Gästen gerade mal Parkplätze für 300 Autos anbieten. Doppelt oder dreimal so viele Fahrzeuge rollten jedoch bei gut besuchten Veranstaltungen an. Sie parkten Wohngebietsstraßen zu und wurden zum Teil widerrechtlich entlang der Gustav-Esche-Straße abgestellt.

Fahrradmitnahme im öffentlichen Personennahverkehr

Wer sein Fahrrad in der Straßenbahn mitnehmen will, muss derzeit dafür zwei Euro zahlen – im Gegensatz zur S-Bahn, wo der Transport kostenlos ist. Die Gratis-Beförderung wird nun auch auf Straßenbahnen und Busse in Leipzig ausgeweitet – zunächst in einer Erprobungsphase für ein Jahr. Montags bis samstags jeweils von 19.30 bis 6 Uhr sowie an Sonntagen ganztägig wird dann die Mitnahme von Fahrrädern in den Fahrzeugen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) kostenlos sein. „Wir wollen so zwei Verkehrsarten – öffentlichen Personennahverkehr und Radverkehr – besser verknüpfen“, so SPD-Stadtrat Heiko Bär, dessen Fraktion den Vorschlag unterbreitete. Ob die Gratis-Mitnahme schon ab zweitem Quartal in Leipzig möglich wird, wie Bär hofft, ließ Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) allerdings offen. Zunächst müssen dafür die Beförderungsbedingungen der LVB angepasst werden. Dienberg stellte zudem in Aussicht, dass in den Straßenbahnen Vorrichtungen zum Arretieren von Fahrrädern nachgerüstet und neue Fahrzeuge in begrenztem Umfang von vornherein auch für die Fahrradmitnahme geeignet sein würden.

E-Learning und hybrider Unterricht

Leipzig will mehr in E-Learning und Hybridunterricht investieren. Quelle: Stefan Puchner, dpa

Leipzig setzt bei der Transformation der Schulen ins digitale Zeitalter auf eine breite Beteiligung. Die Stadt wird daher mit Lehrkräften des Medienpädagogischen Zentrums sowie Eltern- und Schülervertretungen noch gemeinsam prüfen, welche technischen Voraussetzungen für das E-Learning und den hybriden Unterricht an den Schulen in Leipzig zusätzlich zu den bereits veranlassten Maßnahmen geschaffen werden müssten. Das hat die Ratsversammlung auf Antrag der Fraktionen Freibeuter und Linke beschlossen. Diese Erhebung soll zügig, und zwar innerhalb eines Dreivierteljahres nach Veröffentlichung eines vom Freistaat Sachsen avisierten Papiers zur Weiterentwicklung des digitalen Lernens, erfolgen. Leipzig hat bereits aus dem Digitalpakt 36,5 Millionen Euro beantragt. Diese Mittel werden vor allem zur Schaffung einer digitalen Infrastruktur an kommunalen Schulen und zur Anschaffung von digitalen Endgeräten eingesetzt und müssen bis Ende 2024 abgerechnet werden. Darüber hinaus nutzt Leipzig bereits Fördermittel zur Verbesserung der Breitbandversorgung der Schulen.

Personalentscheidung

Die Geschäftsführerin des kommunalen Krankenhauses St. Georg, Iris Minde, wird auch künftig den Eigenbetrieb des Städtischen Klinikums St. Georg leiten. Der Stadtrat stimmte der Verlängerung ihres Vertrages bis 2027 zu. Ihr derzeitiger Vertrag als Eigenbetriebsleiterin läuft Mitte des Jahres aus. Der kommunale Eigenbetrieb, eine Tochter der Unternehmensgruppe St. Georg, betreibt ein Zentrum für Drogenhilfe, eine Klinik für forensische Psychiatrie, ein Pflegeheim für Menschen im Wachkoma sowie sozialtherapeutische Wohnstätten.

Bewerbung um Titel „Grüne Hauptstadt Europas“

Leipzig wird sich möglicherweise um den European Green Capital Award 2023 bewerben. Ob die Stadt die Voraussetzungen für eine Beantragung erfüllt, muss die Verwaltung nun prüfen, da der Stadtrat einer Petition zur Bewerbung am Mittwoch zugestimmt hat. Der Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ steht für Innovation, Lebensqualität und ökologisches Bewusstsein und wird von der Europäischen Kommission jedes Jahr an eine Stadt mit mehr als 100 000 Einwohner in Europa vergeben, die hohe Umweltstandards erreicht hat und sich zu weitergehenden ambitionierten Zielen verpflichtet hat. Die Ehrung ist mit einem Preisgeld von 600 000 Euro verbunden. Stockholm war 2010 die erste Stadt, der der Titel verliehen wurde. In Deutschland wurden mit ihm Hamburg (2011) und Essen (2017) geehrt.

Leipzig tritt Wissenschafts-Netzwerk bei

Leipzig wird ab 2023 Mitglied des Vereins Leipzig Science Network. Der Stadtrat stimmte dem Vorschlag der Grünen zu, dem Zusammenschluss großer Wissenschaftseinrichtungen in Leipzig beizutreten. Der Verein sieht seine Aufgabe darin, die akademischen Einrichtungen und Forschungsinstitute in Leipzig untereinander zu vernetzen und Kooperationsmöglichkeiten zu erkennen und anzutreiben. Er will die nationale und internationale Sichtbarkeit des Wissenschaftsstandortes erhöhen, um junge Wissenschaftler und kluge Köpfe nach Leipzig zu locken. Der Jahresbeitrag von 10 500 Euro soll ab dem Doppelhaushalt 2023/24 zur Verfügung stehen.

Mitglieder des Netzwerkes sind die Berufsakademie Sachsen, die Cyberagentur für Innovation in der Cybersicherheit, das Deutsche Biomasseforschungszentrum, das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie, das Fraunhofer-Institut für Internationales Management und Wissensökonomie, das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, die Hochschule für Grafik und Buchkunst, die Hochschule für Musik und Theater, die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, das Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur, das Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung, das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, das Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften und die Universität Leipzig.

Erster öffentlicher Spielplatz im Zentrum-Ost

Viele junge Familien sind in den vergangenen Jahren ins Zentrum-Ost gezogen, wo Baulücken geschlossen und neue Wohngebiete errichtet wurden. Und ein Ende dieses Bau-Booms ist nicht abzusehen. „Bei der Nachverdichtung wurden jedoch wieder einmal die Bedürfnisse der jüngeren Generation in Leipzig vergessen“, bemängelte SPD-Stadträtin Christina März. „Denn im Leipziger Zentrum-Ost gibt es keinen einzigen öffentlichen Spielplatz.“ Doch das soll nicht so bleiben. Bis Ende September soll die Stadtverwaltung nun einen Ort für einen öffentlichen Spielplatz im Zentrum-Ost finden, der sich zudem als Fitness- oder Bewegungsparcours eignet. Darüber hinaus forderte der Rat die Verwaltung auf, mit den Investoren des Krystallpalast-Geländes Verhandlungen über die Beteiligung am Bau eines solchen Spielplatzes aufzunehmen. Den Flächenbedarf bezifferte das zuständige Amt für Stadtgrün und Gewässer schon mal auf 2000 bis 2500 Quadratmeter, die Kosten auf mindestens 375 000 Euro.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Hundewiesen

Vor einem Jahr beauftragte die Ratsversammlung die Stadtverwaltung, bis Mitte 2021 ein Hundewiesen-Programm zu erstellen, das neben der Aufwertung bestehender auch neue Flächen vorsieht. Ein entsprechendes Konzept, so das Dezernat von Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) nun auf eine Einwohneranfrage, werde dem Stadtrat bis Ende März dieses Jahres vorliegen. Es befinde sich derzeit noch in der verwaltungsinternen Abstimmung. Rosenthal ließ vorab durchblicken, dass darin sowohl Orte für weitere Hundewiesen, auch umzäunte, benannt sowie Vorschläge zur Ausstattung der Auslaufflächen mit Sitzgelegenheiten unterbreitet werden.

Von Klaus Staeubert