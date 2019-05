Leipzig

Alle Bauprogramme können dieses Problem nicht lösen: 210 kommunale Kindergarten-Plätze können derzeit nicht genutzt werden, weil das Personal fehlt (die LVZ berichtete). Die Linken im Stadtrat fordern eine sofortige Reaktion. „Wir erwarten dringend ad-hoc-Maßnahmen, um den Erzieherinnenmangel kurz- und mittelfristig zu beheben und die dringend benötigten Plätze in Krippe und Kindergarten belegen zu können“, erklären Stadträtin Juliane Nagel und Fraktionsgeschäftsführer Rüdiger Ulrich, beide Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Was genau die Stadt tun soll, sagen sie allerdings nicht.

Der Stadt sind Personalprobleme bei freien Trägern nicht bekannt

Erst im April hätten die Linken im Stadtrat nach der Personalsituation in den Kitas gefragt. „Diese Anfrage hatten wir aufgrund von Hinweisen gestellt, dass in städtischen Kitas Stellen unbesetzt bleiben, weil Bewerbungen fehlen“, so Nagel und Ulrich. Der Verwaltungsbürgermeister habe mitgeteilt, dass es keine Engpässe gäbe. Von den zu diesem Zeitpunkt 1398 Stellen in kommunalen Kitas seien fünf unbesetzt gewesen, auf die Stellenausschreibungen seien keine Bewerbungen eingegangen. „Zur Situation bei freien Trägern, die zirka drei Viertel der Kitas in Leipzig betreiben, hätte die Stadt keine Informationen“, heißt es seitens der Linken. Auch auf die jüngste Anfrage der LVZ hatte das Sozialdezernat mitgeteilt, dass seitens der freien Träger keine Probleme über Personalmangel geäußert worden seien.

Linke fordern umfassendes Lagebild von der Verwaltung

„Angesichts der aktuellen Informationen über leer stehende Kita-Plätze muss schon gefragt werden, ob die Verwaltung die Anfrage der Linksfraktion wahrheitsgetreu beantwortet hat“, erklären jetzt die Linken. „Entsprechend der Planungsverantwortung des öffentlichen Trägers für alle Kitas der Stadt erwarten wir, dass die Verwaltung dem Stadtrat eine umfassende Einschätzung über die Erzieherinnensituation in allen Kitas zur Verfügung stellt – sowohl freier als auch kommunaler Träger.“ Es könne nicht sein, dass die Situation in den Kitas der freien Träger der Stadt nicht bekannt sei.

Von bm