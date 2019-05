Stadtpolitik Europa - „Pulse of Europe“ versammelt 100 Leipziger auf dem Nikolaikirchhof Die Initiative „Pulse of Europe“ ist wieder da. Rund 100 Leipziger bekannten sich am Sonntag auf dem Nikolaikirchhof zum europäischen Gedanken und sangen gemeinsam die Europa-Hymne. Unter den meist jungen Gästen: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Wieder in Leipzig am Start: Die Bewegung „Pulse of Europe“ versammelte am Sonntag auf dem Nikolaikirchhof rund 100 Leipziger. Quelle: Andre Kempner