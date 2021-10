Leipzig

Möglicherweise wird der Dittrichring schon ab Ende 2021 ab Höhe Bosestraße bis zur Gottschedstraße nur noch eine Spur für Autofahrer haben. Das hat allerdings nichts mit Leipzigs Dauerbaustellen zu tun. Die Stadt hat dort im Sommer zwischen Käthe-Kollwitz- und Gottschedstraße einen Radstreifen eingerichtet, der als nicht sicher gilt. Die Reduzierung ist laut Verwaltung notwendig, um diesen auf dem Ring in Richtung Harkortstraße fortzuführen. „Über Mobilität wird viel gestritten. Unstrittig sollte aber sein, dass alle Menschen ein Recht auf körperliche Unversehrtheit haben, wenn sie sich in Leipzig fortbewegen“, sagte Thomas Nörlich (SPD) vom Stadtbezirksberat Mitte. Dieser hatte beantragt, den neu eingerichteten Radstreifen zu entschärfen und möglicherweise durch Poller oder Leitboys gegenüber der Kfz-Spur abzusichern. „Viele Bürger sind nicht länger bereit, auf wirklich gute und sichere Radinfrastruktur in Leipzig zu warten.“

Dienberg: Keine Lösung, die es allen recht macht

Der Stadtrat hat die Verwaltung mit 39 Ja- bei 26 Nein-Stimmen beauftragt, einen Radfahrstreifen zwischen Gottschedstraße und Rudolphstraße zu prüfen sowie – auf der anderen Seite des Ringes – zwischen Lotterstraße und Runder Ecke. Letzteres wurde besonders kontrovers diskutiert, da es unweit davon bereits Fahrradstraßen gibt, die an der Thomaskirche vorbeiführen. Es gebe weitaus gefährlichere Stellen für Radfahrer, die entschärft werden müssten, waren sich Heiko Bär (SPD) und Falk Dossin (SPD) einig. Bär findet es problematisch, dass Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) nun offenbar einen gescheiterten Antrag der Grünen in der Haushaltsdebatte durch die Hintertür umsetzen wolle. Das wies dieser zurück: „Wir setzen um, was uns das Oberverwaltungsgericht ins Stammbuch geschrieben hat“, sagte Dienberg. Zur Erinnerung: Das hatte geurteilt, dass Verbote, das Radfahren auf dem Ring zu untersagen, teilweise unrechtmäßig sind und daher aufgehoben werden müssen. Dienberg: „Wir finden keine Lösung, die es allen recht macht.“ Die Stadt schicke Radfahrer aber nicht einfach auf den Ring, sondern müsse dies sicher organisieren. Maßgeblich sei die Mobilitätsstrategie 2030.

CDU und AfD: Interessen aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigen

Udo Bütow (AfD) forderte, das Vorhaben „kritisch auf seinen Realitätssinn zu überprüfen“. „Es ist Aufgabe der Stadt, die berechtigten Interessen aller Verkehrsteilnehmer in Einklang zu bringen.“ Das sieht auch Sabine Heymann (CDU) so: „Der gesamte Verkehr muss flüssig abgewickelt werden.“ Rettungsdienste müssten auch in Umleitungssituationen und bei Havarien gut durchkommen. Franziska Riekewald (Linke): „Es geht um sicheren Radverkehr mitten in der Stadt.“ Das müsse doch Normalität sein.

OBM Jung: Ein Zeichen an prominenter Stelle

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD): „Es geht darum, an sehr prominenter Stelle ein Zeichen zu setzen, dass Radverkehr in unserer Stadt gleichberechtigt und auf Augenhöhe wahrgenommen wird wie der individuale Kfz-Verkehr“. In der Sache könne man streiten, ob die bereits bestehende Fahrradstraße ausreiche. „Es geht aber eigentlich auch um das symbolische Ja der Stadt Leipzig zur Verkehrswende“, sagte Jung. „Insofern bin ich sehr dafür, sehr deutlich, sehr symbolhaft genau an der Stelle zu zeigen, dass Radfahrende in dieser Stadt willkommen sind.“

Von Mathias Orbeck