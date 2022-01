Radikalschnitt: Bauhof fällt etliche Bäume in Leipzig-Mölkau

Leipzig

Die vergangene Woche werden die Anwohner in der Straße „An den Platanen“ nicht vergessen. Denn der Weg in Mölkau, der nach viel Grün klingt, ist seitdem um mehr als ein Dutzend Bäume und zahlreiche Büsche ärmer. Der Ärger ist groß – auch weil die Mölkauerinnen und Mölkauer die nunmehr kahlen Grünstreifen vor ihren Häusern jahrelang liebevoll gepflegt hatten. An den meisten Stellen ist nicht ersichtlich, inwiefern mittelhohe Büsche oder gesunde Bäume die Verkehrssicherheit in der kleinen Straße gefährdet haben könnten.

Anlieger pflegten Flächen über Jahre

Viele der nun entfernten Bäume hatte einst die Gemeinde Mölkau gepflanzt. Bis zur Eingemeindung im Jahr 1999 hatte es eine stillschweigende Übereinkunft mit der Kommune gegeben, nach der die Anwohner sich um die Grünstreifen kümmern. Auch nachdem der Ort der Stadt Leipzig zugeschlagen wurde, pflegten die Anlieger die Flächen weiter. Anfang Januar gab es dann eine Hauswurfsendung, in der auf die bevorstehenden Arbeiten hingewiesen wurde – die erreichte aber offenbar nur die Häuser auf einer Straßenseite. Ein Anwohner klingelte bei der Stadt an und fragte, was genau geplant sei. Es komme nur weg, was eine Gefahr darstellt – diese Antwort habe er bekommen. „Und dann kam die Rodung von vorne bis hinten.“ Der Mann will seinen Namen nicht nennen. Aus Sorge vor der Reaktion des Bauhofleiters, der auch in Mölkau wohnt. Eine konkrete Frage an die Stadt Leipzig zu dieser Kommunikationssituation blieb unbeantwortet.

Anwohnerin: „Es tut mir in der Seele weh“

Auch vor dem Haus der Steffeks, die seit 1994 „An den Platanen“ wohnen, war der Bauhof tätig. „Das waren zwei völlig gesunde Ahornbäume, die wurden einfach umgemacht“, ärgert sich André Steffek, „ich bin völlig entsetzt.“ Seine Frau Andrea räumt ein, dass nicht alle Grünstreifen vorbildlich gepflegt worden seien. „Aber viele haben das sehr liebevoll gemacht, da wurde gemäht, gepflanzt, Unkraut gejätet.“ Wenn sie nun die Straße hinunterblickt, kommt ihr der Einsatz des Bauhofes „willkürlich und planlos“ vor. Denn es seien auch 60 Zentimeter hohe Büsche entfernt worden. „Es tut mir in der Seele weh, was da passiert ist – wir sind sprachlos.“ Und am Ende passe das alles auch nicht zusammen mit der städtischen Aktion „Baumstarke Stadt“.

Ortsvorsteher: „Rote Linie überschritten“

Mölkaus Ortsvorsteher findet ebenfalls deutliche Worte: „Da wurde eine rote Linie überschritten“, sagt Klaus-Ruprecht Dietze (Bürger für Mölkau). Es seien binnen kurzer Zeit vollendete Tatsachen geschaffen worden, dabei hat auch Dietze große Zweifel an der Notwendigkeit eines Vorgehens in dieser Dimension. „Das ist ein Fall für die Umweltbehörde.“ Die Stadt habe zwar den Ortschaftsrat per Post angeschrieben – doch das Schreiben hat den Ortsvorsteher nicht erreicht. So habe das Thema auch noch nicht in der Januar-Sitzung des Ortschaftsrates besprochen werden können. Dietze ärgert auch diese Episode: „Ich kommuniziere mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt per E-Mail – von dort wird aber mit Papier geantwortet.“ Als der Arbeitseinsatz begann, sah sich Dietze vor Ort um und habe mit dem Bauhofleiter gesprochen. Mit diesem seien konstruktive Diskussionen jedoch schwierig. Er habe im Verkehrs- und Tiefbauamt angefragt: „Habt Ihr Euch das vor Ort einmal angesehen, wisst Ihr, was dort passiert?“

Stadt: „Dringender Handlungsbedarf“

Es habe „dringender Handlungsbedarf“ bestanden, „um die Verkehrssicherheit in diesem Bereich weiter zu erhalten“, teilt die Stadt auf Anfrage zu den Vorgängen in Mölkau mit. Bei Bäumen, die zu einem früheren Zeitpunkt durch Anwohnerinnen und Anwohner geschnitten worden seien, wäre „der natürliche Habitus des Baumes zerstört“ worden. „Natürlich treiben diese Bäume wieder aus, aber die Verkehrssicherheit dieser Bäume kann langfristig nicht erhalten werden“, so die Stadt weiter. „Weitere Gehölze werden auf Stock gesetzt und verjüngt.“ Diese seien überaltert gewesen und hätten teilweise in den Verkehrsbereich geragt – so die Darstellung der Verwaltung. Die Entwässerungsmulden seien teils zugewachsen gewesen und freigelegt worden. Entfernt worden seien drei beschädigte Ahornbäume, flach wurzelnde und nicht standsichere Kiefern, Fichten und Lebensbäume sowie beschädigte Weiden und Essigbäume. Nachpflanzungen seien geplant; in die Pläne werde der Ortschaftsrat mit einbezogen. „Perspektivisch“ solle geklärt werden, wie die Flächen weiter bewirtschaftet werden können. „Der derzeitige Zustand ist als Verkehrsgrünfläche ungeeignet und lässt eine sachgerechte Pflege durch den Bauhof nicht zu.“

700 Bäume zur 700-Jahr-Feier

In zwei Jahren ist 700-Jahr-Feier in Mölkau. Aus diesem Anlass sollen 700 Bäume im Ort gepflanzt werden. „Gepflanzt und nicht gefällt“, betont Ortsvorsteher Dietze. „Anstatt die Bürger mitzunehmen und gemeinsam etwas zu schaffen, wird dort etwas zerstört. Von zwei Ausnahmen abgesehen haben sich die Bürger über 25 Jahre liebevoll um diese Grünstreifen gekümmert. Das Vorgehen ist kontraproduktiv und instinktlos.“

Ortschaftsrat will Position beziehen

Vor einigen Jahren musste ein Anwohner der Straße 2000 Euro Strafe zahlen, nachdem er einen Ahorn beschnitten hatte. Auch dieser Baum wurde nun komplett entfernt. „Rein prophylaktisch“, sagt Ortsvorsteher Dietze, „freundlich ausgedrückt ein eigenwilliges Vorgehen.“ Er werde sich nach Baumgutachten zu dem Thema erkundigen. Der Ortschaftsrat trifft sich am 1. Februar und will Position beziehen.

