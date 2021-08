Leipzig

Im Leipziger Rathaus bahnt sich ein umfassender Personalwechsel an: Die Leitungsstellen für das Ordnungs- und Gesundheitsamt werden neu besetzt. Wie die Stadt nach der Dienstberatung des Oberbürgermeisters am Dienstag mitteilte, soll das Gesundheitsamt künftig von Constanze Anders geführt werden, für die Spitze des Ordnungsamtes ist Matthias Laube vorgesehen.

Die Leitungsstelle im Gesundheitsamt wird vakant, weil die bisherige Chefin Dr. Regine Krause-Döring bis zum Jahresende in den Ruhestand geht. Mit der Nominierung von Anders folgt der Oberbürgermeister einem Votum der entsprechenden Auswahlkommission mit Vertretern aus dem Stadtrat sowie der Stadtverwaltung.

Stadtrat könnte noch im Oktober entscheiden

Auch im Falle des Ordnungsamtes folgt Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) mit seinem Vorschlag der Auswahl des Gremiums. Demnach soll die Behörde ab dem 1. März 2022 von Matthias Laube geführt werden, der amtierende Leiter Helmut Loris verabschiedet sich dann ebenfalls in den Ruhestand. Über beide Personalien wird die Ratsversammlung voraussichtlich im Oktober abschließend befinden.

Soll künftig das Leipziger Gesundheitsamt leiten: Constanze Anders. Quelle: privat

Matthias Laube, 1979 in Schkeuditz geboren, begann seine berufliche Laufbahn als Streifeneinsatzführer und kriminalpolizeilicher Sachbearbeiter in Fürth und München. 2016 wechselte er als Referent ins sachsen-anhaltische Ministerium für Inneres und Sport, wo er aktuell als Projektleiter tätig ist. Vorher war Laube in verschiedenen Bereichen bei der Polizei in Halle tätig.

Die 1983 in Borna geborene Constanze Anders ist hingegen kein gänzlich neues Gesicht in der Stadtverwaltung. Derzeit leitet die Fachärztin für das Öffentliche Gesundheitswesen das Sachgebiet für Infektionsschutz und die Impfstelle in der Abteilung Hygiene im Gesundheitsamt. Ebenso ist sie seit Anfang 2020 als eine von drei Leitungspersonen maßgeblich mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt.

