Rathaus soll Aktiv-Achse Süd für Radfahrer prüfen

Leipzig

Auf entspannten, grünen Wegen vom Zentrum in den Süden: Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, eine Aktiv-Achse Süd für Radfahrer und Fußgänger vom Zentrum in den Süden hinein bis zum Markkleeberger See zu entwickeln. Die Idee stammt ursprünglich vom Umweltbund Ökolöwe. Die SPD hatte einen entsprechenden Antrag im Stadtrat gestellt. Eine Machbarkeitsstudie soll nun die Führung der etwa sieben Kilometer Radverbindung über den Bayerischen Bahnhof entlang der S-Bahn-Gleise in Richtung Markkleeberg als Variante überprüfen. Dabei könnten Stadtteile wie Connewitz, Lößnig, Marienbrunn, Dölitz-Dösen und die Stadt Markkleeberg direkt ans Zentrum angebunden werden. Viele Radfahrer würden zudem die Seen im Süden bequemer per Rad erreichen. Einen Workshop zu diesem Thema hat es schon gegeben.

Verschiedene Strecken werden untersucht

„Wir halten es für wichtig, attraktive Radrouten auch abseits der Straßen zu entwickeln und diese dann trotzdem an das Straßennetz der Stadt anzubinden, wie das bei einer Aktivachse Süd im innenstadtnahen Bereich möglich wäre“, betonte Fraktionschef Christopher Zenker ( SPD). Die sollte zeitgleich mit dem neuen Stadtviertel am Bayerischen Bahnhof fertig sein. Bündnis 90/Die Grünen hatten einen Änderungsantrag gestellt, der letztlich im Stadtrat eine Mehrheit fand. Hintergrund: Neben der Aktiv-Achse-Süd entlang der Gleise sollen auch andere Strecken untersucht werden. „Wir möchten uns nicht von vornherein verengen, können uns verschiedene Wegeverläufe vorstellen“, so Kristina Weyh (Grüne). Wichtig sei aber eine zeitnahe Lösung mit hohem Standard für Fuß- und Radverkehr. Hintergrund: Die Verwaltung soll ohnehin verschiedene Fahrradstraßen prüfen – bis hin zur Bernhard-Göring-Straße und Karl-Liebknecht-Straße.

Anbindung von Radschnellwegen wird geprüft

Die Stadt erhielt einen weiteren Auftrag vom Stadtrat: So plant der Freistaat Sachsen derzeit mehrere Radschnellwege, die oft Fahrradautobahnen genannt werden. Fünf dieser potenziellen überörtlichen Radschnellwege führen nach Leipzig. Das betrifft Strecken von Schkeuditz, Markranstädt, Markkleeberg, Naunhof und Taucha nach Leipzig, die auch Berufspendler mit dem Rad zurücklegen können. „Diese komfortablen Radschnellwege dürfen aber nicht an den Stadtgrenzen ein jähes Ende finden, sondern müssen auf dem Gebiet der Stadt sinnvoll und vor allem gut angebunden werden“, so Zenker. Wie das passieren kann, dafür soll die Stadt bis Sommer 2020 einen konkreten Vorschlag vorlegen. Wie die Streckenführung aussehen kann, ist allerdings umstritten. Die SPD favorisiert eine Anbindung möglichst abseits der Hauptstraßen auf ertüchtigten Nebenstraßen – ohne Kopfsteinpflaster. Die Grünen hingegen halten eine Separierung der Verkehrsarten für falsch, wie Stadträtin Kristina Weyh betont. „Wichtig ist uns die gerechte Aufteilung des Verkehrsraumes für die einzelnen Verkehrsarten.“

Von Mathias Orbeck