Leipzig

Die Stadtverwaltung hat am Montag fünf Straßen als Fahrradstraßen ausgewiesen. Die Beethovenstraße, die Wächterstraße, die Wilhelm-Seyffert-Straße, die Straße des 17. Juni und die Härtelstraße stehen jetzt hauptsächlich den Radfahrern zur Verfügung – Autofahrer müssen sich nach ihnen richten und dürfen maximal 30 Stundenkilometer fahren. Weil die Verwaltung voraussetzt, dass Autofahrer dies wissen, wurden die Tempo-30-Schilder abmontiert.

Neue Radverbindung von Schleußig ins Zentrum

An ihre Stelle traten Schilder mit Aufschrift „ Fahrradstraße“ sowie Zusatzschilder die anzeigen, wer die Fahrbahnen neben den Radfahrern nutzen darf – in der Beethovenstraße Anlieger sowie Parker, also die Nutzer der öffentlichen Tiefgarage im Musikviertel. Solche Ausnahmen – mitunter auch nur in eine Richtung – werden oft für Anlieger, den Lieferverkehr oder Motorräder gewährt, damit die Grundstücke erreichbar bleiben. Auch das Parken in den Straßen ist weiter möglich.

Vor allem die Umwidmung der Beethovenstraße könnte den Radverkehr in Leipzig erheblich attraktiver machen. Denn Radler können nun auf einer eigenen Trasse von Schleußig bis ins Zentrum-Süd und zurück fahren – über die Anton-Bruckner-Allee durch den Clara-Zetkin-Park, von dort über die neue Fahrradstraße Beethovenstraße sowie die Straße des 17. Juni und die Härtelstraße bis zur Windmühlenstraße. „Wir setzen damit einen Stadtratsbeschluss um“, betonte Michael Jana, Leiter der Verkehrs- und Tiefbauamtes der Stadt. „Zudem stehen die Fahrradstraßen auch im Einklang mit dem Radverkehrsentwicklungsplan, dessen Fortschreibung ansteht.“

Verkehrsberuhigung erhofft

Die Stadt hat auch Flyer drucken lassen, um die Anwohner im Musikviertel über die Änderungen und deren Auswirkungen zu informieren. In den Faltblättern wird darauf hingewiesen, dass Radfahrer in den genannten Straßen künftig nebeneinander fahren dürfen, während die Gehwege den Fußgängern und radfahrenden Kindern unter acht Jahren vorbehalten bleiben. Autofahrer dürfen die 30 Kilometer pro Stunde nur ausschöpfen, wenn Radler dadurch nicht behindert oder gefährdet werden. Deshalb bestimmen jetzt Radfahrer das Tempo in den Fahrradstraßen. Weiterhin gilt aber rechts vor links – sofern nicht anders angeordnet – sowie das Rechtsfahrgebot.

Die Stadtverwaltung erhofft sich durch die Veränderungen auch eine Verkehrsberuhigung für die betroffenen Viertel. Die Neuerungen seien aber auch als Aufforderung an die Bewohner gedacht, künftig häufiger mit dem Rad zu fahren, hieß es bei der Präsentation der Neuerungen im Musikviertel.

Von Andreas Tappert