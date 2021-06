Leipzig

Rauchmelder können Leben retten. Sie machen sich bei Gefahr recht zuverlässig bemerkbar. Und dass sie zu oft versehentlich Alarm schlagen, wird wohl überbewertet. Fakt ist: Immer wieder fordern Wohnungsbrände Todesopfer – wie Mitte Mai in Leipzig-Möckern. Damals kam eine 62-jährige Frau ums Leben. Pro Jahr sterben in Deutschland etwa 600 bis 800 Menschen an den Folgen eines Brandes. Viele Opfer erliegen bei einem unbemerkten Feuer im Schlaf einer Rauchvergiftung. Viele dieser Todesfälle hätten durch Rauchmelder verhindert werden können. Deshalb ist es überfällig, dass Sachsen endlich nachzieht und die Rauchwarnmelder auch im Altbestand der Wohnungen zur Pflicht macht und somit eine verbindliche Rechtsgrundlage schafft. Der Freistaat ist hier Nachzügler, im Rest Deutschlands sind Rauchmelder längst üblich.

Natürlich: Für den Einzelnen sind sie im Baumarkt recht günstig zu haben. Wenn Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften ihre Wohnblöcke umrüsten müssen, ist dies ein Kraftakt, der finanziell kräftig zu Buche schlägt. Wahrscheinlich auch für die Mieter, auf die zumindest ein Teil der Kosten umgelegt wird. Wie das funktioniert, bleibt offen.

Dennoch sind Rauchmelder eine sinnvolle Investition. Und es ist unverständlich, wenn sich einzelne Mieter gegen den Lebensretter Rauchmelder sperren. Wenn die LWB künftig sogar auf Ferninspektion setzen, umso mehr.

Von Mathias Orbeck