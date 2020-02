Regina Schild nimmt nach drei Jahrzehnten Abschied von den Stasi-Akten

Leipzig

Joachim Gauck (1990–2000), Marianne Birthler (2000–2011), Roland Jahn (2011– im Amt bis 2021) – Regina Schild hatte sie alle als Chef. Am Mittwoch wurde die Leiterin der Leipziger Außenstelle des Bundesbeauftragten für Stasiunterlagen nach fast 30 Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet. Sie hütete das Böse, wie manch einer das Erbe der Stasi noch immer nennt.

8,6 Kilometer Stasiakten

In der Behörde am Dittrichring, im Sprachgebrauch Runde Ecke genannt, sind 8,6 laufende Kilometer Akten archiviert, 99 Prozent davon sind erschlossen. Was von den 2300 Säcken voller zerrissener Unterlagen nicht gesagt werden kann. Noch immer werden Anträge auf private Akteneinsicht gestellt. Im vergangenen Jubiläumsjahr der Friedlichen Revolution waren es pro Monat 300. Die Bearbeitungsdauer ohne Dringlichkeit beträgt mindestens anderthalb Jahre.

Ihr Kompass: Freiheit, Demokratie und Menschenrechte

Stadtprominenz, allen voran Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD), Freunde und Weggefährten waren zur Feierlichkeit in die Runde Ecke gekommen. Regina Schilds Verdienste würdigte Roland Jahn und nannte sie „eine besondere Frau und eine herausragende Persönlichkeit für die Stadt Leipzig. Freiheit, Demokratie und Menschenrechte waren ihr Kompass“. Auch Jung sprach Worte des Dankes: „ Regina Schild ist verantwortlich dafür, dass die Behörde für die Stasiunterlagen zur DNA unserer Stadt gehört.“ Nicht ganz so staatstragend äußerte sich Marianne Birthler, indem sie ihrer ehemaligen Kollegin zurief: „Willkommen im Klub der aktiven Großmütter.“

„Die Akten zu öffnen, war die richtige Entscheidung“

Regina Schild, 1957 in Leipzig geboren, hatte 1990 mit weiteren Vertretern der landesweit tätigen Bürgerkomitees den Entwurf des Stasi-Unterlagengesetzes erarbeitet. Im September jenen Jahres fragte der neu ernannte Bundesbeauftragte Joachim Gauck auch beim Leipziger Bürgerkomitee an, wer künftig in fester Anstellung die MfS-Hinterlassenschaft mit aufarbeiten will. Schild wollte und wurde die Außenstellenleiterin Leipzig. Dass daraus Jahrzehnte werden, hätte sie sich nicht träumen lassen. „Ich stehe zum Stasi-Unterlagengesetz, das im Dezember 1991 vom Bundestag beschlossen und im Lauf der Jahre novelliert wurde. Die Akten zu öffnen, war die richtige Entscheidung, und einen Bundesbeauftragten, der unabhängig und nur diesem Gesetz unterstellt ist, einzusetzen, ebenso“, sagte Schild.

Über Nachfolge soll im März entschieden werden

Das Leben mit den Akten hat die Behördenleiterin in bald 30 Jahren geprägt, nicht selten ohne Rücksicht aufs private Leben. So ist ihr neben Genugtuung, die Stasi erst mit abgewickelt und später mehr und mehr enttarnt zu haben, Erleichterung anzumerken: „Die Akten sind zum historischen Dokument geworden, sie sprechen ihre eigene Sprache und sagen uns, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Bei Gesprächen mit der jungen Generation merke ich immer wieder, wie wichtig die Bildungsarbeit ist. Dabei muss es bleiben.“

Über die Nachfolge in der Behörde wird laut Jahn Mitte März entschieden.

Von Thomas Mayer