Leipzig

Die Nominierung von Nadja Sthamer und Holger Mann als direkte Leipziger SPD-Kandierende für die Bundestagswahl am Wochenende hat ein Nachspiel. Der unterlegene Kandidat Andreas Geisler fand nach der Wahlkreiskonferenz am Samstag an der Pferderennbahn deftige Worte: Der Bäckermeister, Stadtrat und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Leipzig-Nordwest kritisierte die Wahl von „Leichtmatrosen“ und bezeichnete die Stimmgeber für Mann und Sthamer als „Claqueure“. Wir fragten den 55-Jährigen nach den Hintergründen.

Zur Person: Andreas Geisler Andreas Geisler, Jahrgang 1966, ist Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Leipzig-Nordwest und als Stadtrat Mitglied im Grundstücksausschuss sowie in den Ausschüssen für Umwelt/Ordnung und Wirtschaft/Arbeit/Digitales. Der 55-Jährige ist Bäckermeister – sein Familienbetrieb hat heute seinen Sitz in Lindenthal. Die Bäckerei besteht aber bereits seit 270 Jahren; die ersten sieben Generationen hatten ein Geschäft in Schlesien, die letzten beiden seit den 1960ern im Norden Leipzigs. Geisler ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Herr Geisler, sind Sie ein schlechter Verlierer?

Nein. Ich bin jemand, der offen über Fehler im System sprechen möchte und habe eine kritische Haltung zu diesem und jenem. Dass ich damit mal anecke, gehört dazu.

Sie bezeichnen die beiden für den Bundestag Kandidierenden als „Leichtmatrosen“. Das ist starker Tobak.

Der Begriff fiel bei einem früheren Interview, als ich mich entschied zu kandidieren. Da kam das Sprachbild um Kanzlerkandidat Olaf Scholz als Kapitän auf. Er wünscht sich Mitstreiter mit Lebens-, Krisen- und Berufserfahrung, Kenntnis der Wirtschaft und Nähe zu den Bürgern. Ich bin der Meinung, dass ich diese Kriterien erfülle. Ich kandidierte, damit er nicht nur Leichtmatrosen an Bord bekommt. So war die Antwort, und so habe ich Sonntag nochmal reagiert, weil meine Befürchtungen bestätigt wurden. Das stellte nicht explizit auf Holger Mann und Nadja Sthamer ab, sondern war die Konsequenz des gewählten Sprachbildes und meiner Auffassung, dass die SPD mittlerweile viel zu wenig Leute in den Parlamenten hat, deren zentrale Erfahrungswelt außerhalb der engen Blase eines professionellen Politikapparats gewachsen ist.

Wen meinen Sie mit den Claqueuren?

Die meisten, die ich am Samstag vor Ort sah, gehören zur Juso-geprägten Studierendenschaft, die wenig Bereitschaft zum Zuhören zeigte. Bei der Fragerunde hat mich verwundert, dass mir keiner von ihnen Fragen stellte, sondern stattdessen eine Unzahl teilweise abgelesener Statements pro Holger Mann gehalten wurden. Solch eine festbetonierte Gefolgschaft irritiert mich.

Wäre aus Ihrer Sicht bei einem alternativen Format die Wahl anders ausgegangen?

Nach meinem Brief an die Mitglieder habe ich viel positives Echo für klare, authentische Worte bekommen. Doch viele haben auch gesagt: Bei dem Wetter und ohne Impfung ist mir die Rennbahn zu heikel. Das lag im hohen zweistelligen Bereich. Dass sich junge Menschen – also auch Jusos – mit so einer Situation leichter tun, lag auf der Hand. Ein Format mit weniger Beschwernissen und Risiken, bei dem mehr Mitglieder ihre Stimme hätten abgeben können, wäre sowohl hinsichtlich des demokratischen Anspruchs als auch mit Blick auf die Vorbildfunktion einer politischen Partei unter Pandemiebedingungen besser gewesen. Die Zahlen zeigen: Von der Tribüne bekam ich 30 Stimmen für die Landesliste, als Direktkandidat aber rund 80. Also haben sich 50 Leute für mich auf den Weg gemacht, votiert und sind wieder gegangen. Auf der Tribüne war so die Stimmung klar gegen mich.

Sie haben von Anfang an die Rennbahn als Versammlungsort kritisiert. Warum?

Mein Favorit war die Wahlurne in den Geschäftsstellen – für eine Woche plus Samstag, zeitlich entzerrt, ohne Menschenansammlung. Leider hat sich eine Mehrheit des Vorstands für die Rennbahn entschieden. Doch das macht uns angreifbar: Biergärten dürfen nicht öffnen, der Zoo darf keine 500 Leute auf das Gelände lassen – und wir treffen uns mit über 200 Leuten an der Rennbahn. Trotz Maske und Distanz gab es auch dabei Berührungspunkte. Wenn Politik anfängt mit zweierlei Maß zu messen, ist das unanständig.

Die SPD-Bundestagskandidaten Nadja Sthamer wurde im März 1990 im sächsischen Vogtland geboren. Ab 2008 studierte sie in Leipzig Politologie und Religionswissenschaften. Nach zwei Auslandsaufenthalten schloss sie 2017 ihr Masterstudium ab. Über die politische Hochschularbeit kam Sthamer zur SPD und engagierte sich bei den Jusos Leipzig. Von 2013 bis 2017 war sie deren stellvertretende Vorsitzende, von 2015 bis 2017 Mitglied im Vorstandsteam der Jusos Sachsen. Seit 2019 ist sie Vorsitzende der SPD Leipzig Südost. Hauptberuflich ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Büro der SPD-Europaabgeordneten Constanze Krehl. Sie lebt in einer Partnerschaft mit zwei Kindern. Holger Mann, 42, ist gebürtiger Dresdner. An der Uni Leipzig studierte er Politik, Journalistik und Geschichte. Daneben war er in zahlreichen Vereinen und Initiativen engagiert. Bis März 2009 arbeitete Mann als angestellter Geschäftsführer einer kleinen Entwicklungsgesellschaft am Neuseenland. Seit September 2009 ist er Landtagsabgeordneter der SPD. Der Vorsitzende des Stadtverbandes der SPD Leipzig ist verheiratet und hat drei Kinder.

In der Politik sind die rhetorisch Geschulten mit Manager-Habitus anders als früher in der Mehrheit. Öffentlicher Tacheles ist nicht mehr üblich. Fühlen Sie sich als Auslaufmodell?

Durchaus, und das macht mir Sorgen. Wenn in den Parlamenten die Mitte der Gesellschaft abgebildet werden soll, dann müssen wir auch die entsprechenden Kandidaten dafür zulassen und klare Worte möglich sein. Kantige Typen wie Willy Brandt oder Helmut Schmidt hätten heute wegen ihrer Unangepasstheit keine Chance auf eine Nominierung.

Zur Veränderung gehört auch, dass der SPD die klassische Arbeiterschaft abhanden kam...

Klar, aber es gibt eine neue Klientel. Die neue, typische SPD-Wählerschaft könnte zum Beispiel bei den rund 60 000 Kreativen und Klein-Selbstständigen – vom Musiker über Veranstalter bis Handwerker – liegen. Der Betreiber einer Firma mit drei Angestellten, der seit Corona massive Probleme hat, fällt gerade runter. Dem müssen wir gute Programme anbieten. Und wir vertun uns, wenn wir nur noch akademisch und verkopft daherkommen.

Ziehen Sie Konsequenzen aus der Niederlage?

Ich habe gelernt, mit Rückschlägen klar zu kommen und werde weiter Politik für Bürger und mit Bürgern machen. Das Schöne ist: Als Bäckermeister bin unabhängig von der Politik, im Gegensatz zu anderen, die sich ohne Amt einen neuen Job suchen müssen. Ich mache ein klares Angebot und gehe in Vorleistung – mit Backware oder mit Politik. Ob es angenommen wird, entscheidet jeweils der Kunde und der Bürger.

Von Mark Daniel