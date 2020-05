Aufgeblähtes Rathaus? Kritik an Plänen für neuen Bürgermeister-Posten in Leipzig

Leipzig

Heftige Kritik am geplanten achten Bürgermeister-Posten im Leipziger Rathaus: Angesichts der finanziellen Lasten durch die Corona-Krise sei es „besonders dreist, die Verwaltungsspitze aufblähen zu wollen“, sagte am Dienstag der Vorsitzende des Landtagsinnenausschusses Ronald Pohle ( CDU). Größere Städte wie Stuttgart, Düsseldorf und Köln kämen auch mit sieben Dezernenten aus. Seiner Ansicht nach gehe es „ausschließlich um die Einlösung von Versprechungen“, die Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) den Grünen im Wahlkampf gemacht habe. Er warnte Jung davor, „ungedeckte Schecks“ auszustellen. Über eine erforderliche Änderung der Gemeindeordnung entscheide der Landtag. Es liege dafür nicht einmal ein Entwurf vor.

Der Innenausschuss-Vorsitzende des sächsischen Landtages, Ronald Pohle (CDU). Quelle: Kempner

Amtszeiten von vier Bürgermeistern enden 2020

Wie berichtet, plant Jung, zu den sieben bestehenden Dezernaten ein weiteres einzurichten, an dessen Spitze dann ein für sieben Jahre gewählter Bürgermeister steht. Aktuell stellen Linke, CDU und SPD jeweils zwei Bürgermeister. Die Grünen haben das Baudezernat besetzt und wollen ein weiteres Dezernat führen. Deshalb soll das von Thomas Fabian ( SPD) geleitete Ressort Jugend/Soziales/Gesundheit und Schule in zwei Dezernate aufgespalten werden. In diesem Jahr enden planmäßig die Amtsperioden von vier Bürgermeistern.

