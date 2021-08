Leipzig

Er gilt als Prestige-Wahlkreis und als die Trophäe der sächsische Linken: Bei der Bundestagswahl 2017 konnte Sören Pellmann in Leipzig-Süd (Wahlkreis 153) das einzige Direktmandat für die Linken im Freistaat holen. Seinen knappen Sieg gegen CDU-Mitbewerber Thomas Feist hatte er auch dem Umstand zu verdanken, dass viele Stimmen aus dem linken Lager von SPD und Grünen bei ihm landeten, um den CDU-Sieg (#CDUMandatabnehmen) zu verhindern.

Auch bei der kommenden Bundestagswahl richten sich deshalb wieder viele Blicke auf Sachsens spannendsten Wahlkreis, der rotgefärbt zwischen schwarz (CDU) und blau (AfD) ein Alleinstellungsmerkmal im Freistaat hat.

Brisanz über erster Diskussion

Entsprechende Brisanz liegt deshalb über dem ersten direkten Aufeinander-Treffen der sechs wichtigsten Direktkandidatinnen und – Kandidaten. Sie stellen sich am Mittwoch um 19 Uhr in der Leipziger Propsteikirche am Martin-Luther-Ring der Diskussion. Die kostenlose Veranstaltung liegt in der Regie der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung (SLpB), die in allen sächsischen Wahlkreisen entsprechende Foren organisiert und dabei mit der Sächsischen Zeitung, Freie Presse und der LVZ kooperiert.

Moderiert wird der Abend von Karin Wollschläger, Redakteurin der katholischen Nachrichtenagentur (KNA) in Sachsen und Kai Kollenberg, landespolitischer Chefkorrespondent der LVZ.

Piechotta setzt selbst für Grüne auf Sieg

Auf dem Podium mit dabei sind der amtierende Linke-Bundestagskandidat Sören Pellmann (44), der vor allem von drei jungen Kandidatinnen herausgefordert wird – von Krankenschwester Jessica Heller (31, CDU), Ärztin Paula Piechotta (34, Grüne) und Nadja Sthamer (31, SPD). Auf Leih-Stimmen aus dem linken Lager kann Pellmann diesmal nicht hoffen.

Vor allem Piechotta hat keinen Hehl daraus gemacht, selbst auf Sieg zu setzen, um wiederum für die Grünen die Trophäe des ersten Direktmandats in Sachsen zu holen. Weiter vertreten sind der AfD-Kandidat Siegbert Droese (52, zog 2017 über die Liste in den Bundestag) und der Zimmermann Peter Jess (40) für die FDP.

Publikum kann Themen auswählen

Das Publikum kann vor der Veranstaltung drei Themenblöcke wählen, zu den alle und Vertreter der Parteien Stellung beziehen, und legt deren Reihenfolge fest. Im Anschluss steht es den Gästen frei, eigene Fragen an das Podium einzubringen. Das nächste große Leipziger Wahl-Forum findet dann am 6. September im Tapetenwerk statt, dann stellen sich die Direktkandidatinnen und -Kandidaten für Leipzig-Nord (WK 152) vor.

Einlass ist ab 18.30 Uhr, es sind keine Vorbestellungen nötig, die Teilnehmerzahl ist aber wegen Corona begrenzt, es gelten die 3G-Regeln.

Von André Böhmer