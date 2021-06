Leipzig

Vicki Felthaus freut sich. Ende Mai bekam Leipzigs Schulbürgermeisterin die Zusage aus Dresden, dass der Ausbau und die Modernisierung von Schulen in den kreisfreien Städten erneut mit einem Förderprogramm bezuschusst wird. „Diese Unterstützung ist für uns sehr wichtig, weil wir bis 2028/29 noch ein riesiges Schulbauprogramm zu stemmen haben“, sagt die Grünen-Politikerin.

105 Millionen Euro sind für die drei kreisfreien Städte für Schulen und Kitas im Haushalt des Freistaates vorgesehen, die nach Schülerzahlen verteilt werden. Wie viel Leipzig bekommt, ist noch nicht ganz sicher. Bauvorhaben wie das neue Gymnasium Prager Spitze, das Schraderhaus sowie das Gymnasium Wiederitzsch profitieren auf jeden Fall davon.

Felthaus: Stadt hat wenig Reserven

Beispiel Schraderhaus: Das ist ein ehemaliges Bürogebäude am Täubchenweg (vormals Druckerei), das für 31,7 Millionen Euro als Gymnasium mit vier Parallelklassen pro Jahrgangsstufe ausgebaut wird. Die Stadt rechnet dabei mit rund 17,6 Millionen Euro Fördermitteln.

Sobald der Stadtrat zustimmt, kann ab Anfang 2022 gebaut werden. Die Fertigstellung ist zum Schuljahresbeginn 2024 geplant. „Wir haben wenig Reserven, an vielen Schulen sind die Kapazitäten nahezu ausgeschöpft. Das wird sich auch zum neuen Schuljahr noch nicht entspannen. Wir arbeiten aber daran, dass wir rasch aus dieser Situation herauskommen“, konstatiert Felthaus.

Leipzigs Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) freut sich über ein Schulbau-Förderprogramm, das der Freistaat Sachsen wieder für die kreisfreien Städte aufgelegt hat. Quelle: André Kempner

Drei Großprojekte werden fertig

Dennoch kommt die Stadt bei ihren Bauprojekten voran: So nimmt im Sommer 2021 das Gymnasium an der Karl-Heine-Straße, derzeit noch im Interim in der Uhlandstraße beheimatet, seinen Betrieb auf. Falls der Stadtrat zustimmt, wird es künftig den Namen Gymnasium am Palmengarten tragen.

Fertig wird auch das zweite Haus des ehemaligen Lichtenberg-Gymnasium in der Mannheimer Straße. Wie berichtet, ist die Schule im Vorjahr als eigenständige Einrichtung gestartet. Nun werden auch Haus Nummer zwei inklusive Anbau mit Aula und Mensa fertig. Dort ziehen dann zusätzlich Oberstufen aus dem Max-Klinger-Gymnasium ein, die bislang aufgrund der Baumaßnahmen am Schulzentrum Grünau „ausgelagert“ waren.

Bildungscampus Grünau bis Sommer 2022

Ihr bisheriger Standort, das Gerda-Taro-Gymnasium am Zetkinpark, braucht alle Räume selbst – dort ist sogar noch ein Erweiterungsbau entstanden. Am eigentlichen Standort kann das Klingergymnasium derzeit nur eins seiner beiden Häuser nutzen – auf der riesigen Baustelle entsteht bis Sommer 2022 der Bildungscampus Grünau.

Zusätzliche Unterrichtsräume können vom neuen Schuljahr an ebenfalls die 91. Grundschule in Grünau sowie die Alfred-Kästner-Grundschule beziehen – auch dort wurde durch Anbauten erweitert. Darüber hinaus gibt es ein Bundesprogramm, das den Ausbau der Infrastruktur für die Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder fördert.

Bis Jahresende kann die Stadt so 6,04 Millionen Euro für die Modernisierung von Schul- und Hortgebäuden ausgeben. Davon profitieren 38 städtische Grundschulen und sieben Einrichtungen der freien Träger. Felthaus: „Wir sind froh über die Möglichkeit, nun kurzfristig in Schulen und Kitas nach Bedarf investieren zu können.“

An der Messe-Allee folgt ein Gymnasium

Sichtbar voran geht es mit der neuen Oberschule Wiederitzsch. Um den Neubau an der Messe-Allee samt Sporthalle rasch realisieren zu können, hatte die Stadt das Unternehmen Goldbeck, das sich bei einem europaweiten Vergabewettbewerb als Erstplatzierter durchgesetzt hat, mit Planung und Bau beauftragt.

Die Stadt lässt sich diese neue Schule, deren Fassade mit Klinkern gestaltet ist, rund 33,8 Millionen Euro kosten. Bis zu 1000 Schüler sollen dort künftig einmal lernen können. Zum neuen Schuljahr kann die Oberschule, die ihren Standort derzeit mit der Grundschule teilt, das neue Domizil endlich beziehen. „An diesem Standort bauen wir weiter – direkt nebenan entsteht auch das neue Gymnasium Wiederitzsch“, sagt Peter Hirschmann, der amtierende Leiter des Schulamtes.

Für beide Schulen wird es eine gemeinsame Sportfreifläche mit Weitsprung- und Kugelstoßanlage, einer 100-Meter-Laufbahn sowie einem Spielfeld, aber getrennte Sporthallen geben. Ab November stehen übrigens auch zwei weitere Schulsporthallen bereit: Für die 60. Grundschule in der Seumestraße sowie die Christoph-Arnold-Grundschule in der Edisonstraße.

Von Mathias Orbeck