Nächsten Montag geht der Unterricht wieder los: Dann werden auch in der Oberschule Höltystraße in Meusdorf wieder Kinder unterrichtet. Die Komplexsanierung des in den 1970er-Jahren errichteten Schulgebäudes ist nach mehr als zwei Jahren abgeschlossen. Das Objekt war seit dem Schuljahr 2005/06 nicht mehr als Schule genutzt worden, im Jahr 2016 sollte es als Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete umgebaut werden. Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen wurde das dann aber gestoppt (die LVZ berichtete). Weil in Meusdorf Unterrichtsräume fehlen, wurde das Gebäude vom Juni 2018 an reaktiviert. Wie die Stadt mitteilte, konnte an die Umbaumaßnahmen angeknüpft werden.

Kinder waren im Interim in Lößnig

Das viergeschossige Gebäude wurde innen und außen nach Plänen des Architekturbüros delta Plan komplett modernisiert und ist nun barrierefrei zugänglich. Die Außenanlagen wurden ebenfalls neugestaltet. „Mit der Sanierung der Oberschule Höltystraße haben wir in kurzer Zeit weitere dringend benötigte schulische Kapazitäten geschaffen“, freut sich Schulbürgermeister Thomas Fabian ( SPD). „Damit geht ein weiterer Baustein unseres Programms zur Schaffung neuer Schulplätze pünktlich ans Netz.“

Die Schüler waren bislang interimsweise als Außenstelle der Lene-Voigt-Oberschule in der Wilhelm-Ostwald-Schule in Lößnig untergebracht. Nun startet die Oberschule mit drei 5. Klassen, zwei 6. Klassen und zwei 7. Klassen. Künftig können hier bis zu 504 Schüler unterrichtet werden.

Im Herbst beginnt Planung für Sporthalle

Aus einem Plattenbau ist eine schöne, freundliche Schule entstanden. Dafür wurden inklusive der notwendigen Ausstattung rund 6,4 Millionen Euro investiert. Der Freistaat beteiligte sich mit Fördermitteln in Höhe von rund zwei Millionen Euro. Noch ein Problem ist die Turnhalle: Die ist langfristig verpachtet. Die Stadt will auf dem Schulgelände eine Zweifeldsporthalle inklusive aller Sportfreiflächen bauen. Die Planungen beginnen im Herbst 2020. Bis die fertig ist, führt die Oberschule Höltystraße ihren Schulsport in der Sporthalle des 1. FC Lokomotive Leipzig, Connewitzer Straße 21, durch.

Von M.O.