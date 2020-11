Das Cochlea-Implantat-Zentrum der Uniklinik Leipzig (UKL) hat sich in zehn Jahren zu einer der großen deutschen Einrichtungen zur Behandlung von Gehörlosen entwickelt. Professor Andreas Dietz, Chef der UKL-HNO-Klinik, zieht Bilanz und blickt auf die Jahresversammlung der HNO-Ärzte am Freitag in Leipzig.