So reagiert die Politik auf den Vorschlag des Leipziger Bürgerrates

Leipzig

Mit seinem Standortvorschlag für ein künftiges Freiheits- und Einheitsdenkmal hat der Bürgerrat den Startschuss für das große Erinnerungsprojekt gegeben. Der Stadtrat muss nun entscheiden, ob das Vorhaben tatsächlich auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz realisiert werden soll. Der war im ersten Anlauf, der 2014 gescheitert war, schon einmal vorgesehen und stand in der Kritik. Der Vorwurf: Dem Ort würden die historischen Bezüge fehlen. Wenn sich der Rat bis Juli auf Standort und Wettbewerbsverfahren verständigt hat, könnte der Baustart zum 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution am 9. Oktober 2024 erfolgen. Aus der Politik kommen unterschiedliche Signale.

Carsten Schneider: Zentraler Ort der Friedlichen Revolution

Carsten Schneider. Quelle: SPD

„Ich freue mich, dass die Leipzigerinnen und Leipziger mit der Einbindung ihrer Bürgerschaft an einer Standortentscheidung für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal arbeiten“, erklärt Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung. „Leipzig war ein zentraler Ort der Friedlichen Revolution von 1989, und diese historische Leistung sollte mit einer angemessenen Erinnerung gewürdigt werden“, betont der SPD-Politiker.

Sabine Heymann: Symbolik weit über die Stadt hinaus

Sabine Heymann. Quelle: Dirk Knofe

„Dass der Bürgerrat unseren Vorschlag von damals bestätigt hat“, darüber freut sich Sabine Heymann, Vizechefin der CDU-Stadtratsfraktion. Die CDU hatte schon beim ersten Anlauf vor zehn Jahren den Leuschner-Platz vorgeschlagen, der allerdings kein direkter Schauplatz der machtvollen Montagsdemonstrationen 1989 gewesen ist. Erst diese Loslösung vom historisch-authentischen Kontext gebe dem künftigen Denkmal den nötigen Raum für eine Symbolik, die weit über Leipzig hinausgeht. „Denn das Freiheits- und Einheitsdenkmal steht nicht nur für Leipzig“, sagte Heymann. „Deshalb ist es so wichtig, dass man einen Ort nutzt, der nicht durch unsere eigene Erinnerung an die Ereignisse im Herbst 1989 bestimmt ist.“ Sie wünscht sich ein Denkmal, das auch die Situation in Ostdeutschland vor 1989 vermittelt. „Es waren beginnend – beim Volksaufstand 1953 – so viele einzelne Schritte bis zu Freiheit und Einheit.“ Es müsse von vornherein klar sein, welche Erinnerungen das Denkmal transportieren, welche Emotionen und Haltungen es erzeugen soll.

Christian Schulze: Es geht um mehr

Christian Schulze. Quelle: André Kempner

Den umfassenderen Charakter betont auch Christian Schulze, der den Leuschner-Platz ebenfalls für geeignet hält – praktisch wie inhaltlich. Einerseits befinde sich das Gelände gerade mitten im Gestaltungsprozess, und der frühere Königsplatz sei nicht als bebaute Fläche vorgesehen, sagt der SPD-Stadtrat. Andererseits sei das Denkmal eben nicht nur der Friedlichen Revolution gewidmet, sondern auch der Einheit. „Die Nikolaisäule oder die Demokratieglocke sind tolle Symbole der Friedlichen Revolution, aber beim geplanten Denkmal geht es um mehr – um das Wunder, dass die zwei Deutschlands wieder zusammengekommen sind“, erklärt Bürgerrechtler Schulze. Bei allen Sorgen und Nöten, die es später für viele gegeben habe, müsse diese Einheit gewürdigt werden – nicht mit einem Denkmal auf einem Sockel, sondern mit etwas Erlebbarem, mit einem Ort, an dem Menschen in die Geschichte hineingenommen werden. Der SPD-Politiker schätzt die generationsübergreifende Arbeit des Bürgerrats.

Franziska Riekewald: Es braucht einen Bürgerentscheid

Franziska Riekewald. Quelle: Die Linke/ Rico Prauss

Das sieht Franziska Riekewald zwar grundsätzlich auch so. Das Gremium sei ein richtiger Schritt hin zu mehr Bürgerbeteiligung – diese müsse aber deutlich ausgebaut werden. Die Vize-Fraktionschefin der Linken wiederholt eine alte Forderung, mit der ihre Partei im Stadtrat schon dreimal durchgefallen ist – die nach einem Bürgerentscheid. Dabei könne es „gerne auch um den Standort Wilhelm-Leuschner-Platz“ gehen.

Katharina Krefft: Nicht so glücklich

Katharina Krefft. Quelle: Martin Jehnichen

Mit dem ist Katharina Krefft „nicht so glücklich“. Der Platz sei weniger authentisch als etwa der des Blauen Wunders – der früheren Fußgängerbrücke am Goerdelerring, meint die Grünen-Fraktionschefin. Dort gebe es auch eine größere Nähe zum neu zu gestaltenden Matthäikirchhof, dem Sitz der ehemaligen Stasi-Bezirkszentrale, die am 4. Dezember 1989 von Montagsdemonstranten besetzt wurde. Krefft fände es gut, wenn weiter über den Standort diskutiert wird – sie verweist auch auf das nicht eindeutige Stimmungsbild des Bürgerrats: 15 von 35 Mitgliedern hatten den Leuschner-Platz favorisiert, die anderen Stimmen verteilten sich auf andere Orte. Der Weg der Bürgerbeteiligung sei richtig, der Stadtrat müsse nun genau abwägen. Krefft gibt zu bedenken, dass die Freiflächengestaltung am Leuschner-Platz bis 2024/2025 fertig sein müsse.

Christian Kriegel: Ganz große Bauchschmerzen

Christian Kriegel. Quelle: privat

Auch die AfD tut sich mit dem Ort schwer. „Ich habe ganz große Bauchschmerzen“, sagt Stadtrat Christian Kriegel. Das Argument, dass Teile des Platzes noch brachliegen, zähle für ihn nicht. „Baufreiheit haben wir auch auf dem Matthäikirchhof.“ Kriegel lobt dennoch den Bürgerrat: „Mit dem Votum haben wir eine Diskussionsgrundlage für die Ratsversammlung.“

Sven Morlok: Sehen, wie sich ein Denkmal einfügt

Sven Morlok. Quelle: André Kempner

Sven Morlok hat kein generelles Problem mit dem Leuschner-Platz. „Aber man muss sehen, wie sich ein Denkmal in die gesamte weitere Gestaltung einfügen würde“, so der Chef der Freibeuter-Fraktion. „Ob der Ort für ein Denkmal geeignet ist, können wir erst sagen, wenn wir wissen, wie es aussehen soll.“

Von Hannah Suppa, Klaus Staeubert und Björn Meine