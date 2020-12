Leipzig

„ Rittergut Kleinzschocher – vorübergehend geschlossen“. Das ist noch immer bei Google Maps über das 1,8 Hektar große Gelände am Leipziger Kantatenweg 31 zu lesen. Doch zumindest in groben Zügen herrscht nun endlich Klarheit, wie es auf der idyllisch gelegenen Brache nahe der Taborkirche weitergeht.

Das Büro Hentsch-Architektur aus Gohlis hat den ersten Rang in einem aufwendigen Dialog-Verfahren zur Neugestaltung des früheren Ritterguts belegt. Auf Grundlage des Siegerentwurfs wird im nächsten Jahr ein alter Bebauungsplan, der nur 35 Einfamilien- und Doppelhäuser erlaubte, überarbeitet, erläutert Jens-Uwe Boldt vom Stadtplanungsamt. Wegen der veränderten Wohnungsmarktsituation und gemäß der Wünsche mehrerer Bürgerinitiativen vor Ort sollen nun größere Häuser mit verschiedenen Wohnformen entstehen; dazu eine Kita, Gewerbe, soziale Einrichtungen.

Drei Höfe mit verschiedenen Funktionen

Ein Blick vom Volkspark Kleinzschocher auf die beiden Baufelder. Links vom Durchgang zur Taborkirche soll laut dem Siegerentwurf von Hentsch-Architektur der „Miekehof“ samt einer Kita entstehen, rechts davon der „Bauernwinkel“ mit zwei weiteren Quartiersplätzen hinter dem Schösserhaus am Kantatenweg. Quelle: Jens Rometsch

Der Entwurf von Torsten Hentsch überzeugte die Jury vor allem wegen seiner Grundidee, auf dem seit Jahrzehnten ungenutzten Gelände drei Höfe mit verschiedenen Funktionen anzulegen. Damit wich er deutlicher von der historischen Bebauung des Ritterguts (das Schloss wurde 1945 zerstört) ab als die Entwürfe des zweiten und dritten Ranges (Fuchshuber-Architekten aus Leipzig sowie Jordi & Keller Architekten aus Berlin). Letztere empfahlen für die beiden Teilflächen am Kantatenweg 31 und in der Windorfer Straße 51/53 eine fast ringförmige Anordnung der Häuser – mit nur jeweils einem großen Hof.

„Kantaten-Quartier“ mit drei Plätzen

Bei Hentsch indes soll das neue „Kantaten-Quartier“ allein schon auf der Teilfläche am historischen Schösserhaus gleich zwei Höfe erhalten. Der erste wird ein fast rechtwinkliger öffentlicher Platz namens „Schösseranger“. Dieser beginnt gleich hinter dem ebenfalls erhalten gebliebenen Eingangstor des Gutes. Rings um den Anger soll es in den neuen Gebäuden dann offene Erdgeschosszonen geben, die sich flexibel nutzen lassen; außerdem ein Gemeinschaftshaus am Übergang in den Volkspark Kleinzschocher.

Reminiszenz an Johann Sebastian Bach

Im südlichen Bereich dieser Teilfläche, die Hentsch „Bauernwinkel“ taufen will, entstehen zudem mehrere Wohnhäuser mit einem eher privaten Hof für die dort künftig lebenden Familien. Ortskundige wissen natürlich sofort, woher sich die verwendeten Namen ableiten: Auf dem Gut wurde zum 36. Geburtstag des früheren Besitzers Freiherr von Dieskau am 30. August 1742 die berühmte Bauernkantate von Johann Sebastian Bach uraufgeführt.

So stellt sich Hentsch-Architektur den künftigen Blick aus dem Schösserhaus in Richtung Volkspark Kleinzschocher vor Quelle: Jens Rometsch

Die andere Teilfläche liegt an der Windorfer Straße – neben der durch Immvest Wolf unlängst sanierten Tauchnitz-Villa. Laut dem Siegerentwurf wird an dieser Stelle der „Miekehof“ gebaut – benannt nach der schon geplanten, neuen Miekestraße. An der Windorfer Straße soll es mehrere Wohnhäuser geben, hinter denen sich ein teilöffentlicher Platz samt einer Kita, einem Café und weiteren Häusern für gemeinschaftliche Wohnformen befinden. Auch im „Miekehof“ bleibt ein Teil der Erdgeschosszonen offen.

Verschiedene Wünsche und Vorstellungen

Neben den Bürgerinitiativen und Nachbarn war natürlich auch der Grundstückseigentümer Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) am Dialogverfahren und mehreren Planungswerkstätten in den vergangenen zwölf Monaten beteiligt. Das federführende Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung (AWS) verfolgte dabei das Ziel, die verschiedenen Wünsche und Vorstellungen unter einen Hut zu bringen, so dessen Leiter Frank Amey. Welche Nutzung das notgesicherte Schösserhaus – immerhin das älteste Gebäude in Kleinzschocher – erhält, dazu laufen noch Prüfungen bei der LWB. Leipzigs größter Vermieter wird es in jedem Fall als Denkmal sanieren.

Das Schösserhaus (hier die Nummer 6) ist das älteste Gebäude in Kleinzschocher. Hentsch-Architektur möchte es nun zu einem Anlaufpunkt für den ganzen Stadtteil machen – mit Gastronomie und Vereinsräumen. Noch sind die entsprechenden Prüfungen beim Grundstückseigentümer LWB jedoch nicht abgeschlossen. Quelle: Jens Rometsch

Laut Stadtplaner Boldt wird nun ein Entwurf für die Änderungen am Bebauungsplan erstellt. Der soll im Herbst 2021 in die frühzeitige Bürgerbeteiligung gehen und Anfang 2023 vom Stadtrat beschlossen werden.

Ausstellung aller Entwürfe im Stadtbüro

Im Stadtbüro am Burgplatz (Zugang über Markgrafenstraße 3) sind bis zum 18. Dezember alle Entwürfe der fünf beteiligten Büros zum Gut Kleinzschocher ausgestellt. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 13 bis 18 Uhr sowie Freitag von 13 bis 16 Uhr.

Von Jens Rometsch