So will Leipzig aus der Corona-Krise herauskommen

Die Folgen der Corona-Krise schlagen voll auf die Finanzlage der Stadt Leipzig durch. Dennoch legte die Verwaltung am Dienstag mit dem Entwurf des Doppelhaushalts für die Jahre 2021/22 keinen Notetat vor. Zwei Milliarden Euro umfasst das jährliche Budget. Dabei machen die Investitionen mehr als eine halbe Milliarde Euro aus. Die Stadt will damit Wachstumsimpulse für die Zeit nach der Pandemie setzen. Doch das hat seinen Preis: Die kommunale Verschuldung wird sich so bis Ende 2022 nach den Worten von Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) verdoppeln. Allein in den nächsten beiden Jahren soll die Kreditbelastung um 686 Millionen Euro steigen.

Mehr als 100 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer

Die Ausgangslage kann kaum dramatischer sein: Die Steuereinnahmen sind schon in diesem Jahr um 140 Millionen Euro eingebrochen. Am deutlichsten fiel der Rückgang bei der Gewerbesteuer aus. Hier sanken die Einnahmen auf 238 Millionen Euro – veranschlagt waren 340 Millionen Euro. Bonew versuchte, die Verluste mit einem Bild zu beschreiben: Leipzig bezuschusse seine Oper jedes Jahr mit 53 Millionen Euro. „Uns ist der Opern-Zuschuss für zwei Jahre weggebrochen“, sagte Bonew.

Demgegenüber standen immense Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise, so unter anderem Hilfen für kommunale Unternehmen, Beteiligungen und Stiftungen (66,1 Millionen), Hygienematerial und Schulreinigung (sechs Millionen Euro), Hilfen für Solo-Selbstständige (fünf Millionen Euro). Die Folge: Leipzig rutschte tief in die roten Zahlen. Das Jahr 2020 wird die Stadt voraussichtlich mit einem Haushaltsdefizit von 94 Millionen Euro abschließen.

OBM Jung : Wir wurden jäh ausgebremst

„Nachdem wir uns 14 Jahre lang gut entwickelt haben, selbst in der Finanzkrise 2008, hat uns dieses Jahr sehr zurückgeworfen“, beschrieb Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) die Situation. „Anfang des Jahres hatten wir noch das Gefühl: Das wird unser Jahr!“, sagte er. Die Wirtschaft brummte, die Arbeitslosenzahlen waren auf ein Rekordtief gefallen, der Tourismus boomte. Alle Indikatoren zeigten steil nach oben. „Und dann wurden wir jäh ausgebremst – so, als wenn Sie 130 auf der Autobahn fahren und eine Vollbremsung machen.“

Er sei sehr dankbar für die Hilfen von Bund und Land, die dazu beigetragen haben, die Lage erst einmal zu stabilisieren. „Wir sind wirklich sehr gut unterstützt worden“, betonte Jung. 155 Millionen Euro hat Leipzig aus den staatlichen Hilfsfonds in diesem Jahr erhalten.

Mit dem Doppelhaushalt 2021/22, der unter der Überschrift „Folgen der Pandemie bewältigen – Klimawandel meistern“ steht, wolle Leipzig nun wirtschaftlich Impulse setzen – durch den Ausbau und die Erneuerung kommunaler Infrastruktur, durch Digitalisierung der Verwaltung, durch mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. Jung: „Die Frage stand ja im Raum: Harte Konsolidierungspolitik oder glauben wir daran, dass wir die Pandemie überwinden und in zwei, drei Jahren wieder durchstarten können?“

Klimaschutz, Digitalisierung und Mobilität

Den Rotstift anzusetzen hätte nach Ansicht von Finanzbürgermeister Bonew die Krise nur verstärkt. Deshalb schlägt die Verwaltung für 2021 Investitionen in Höhe von 238,8 Millionen Euro und 285,2 Millionen Euro im Folgejahr vor. Davon entfallen unter anderem auf Klima- und Umweltschutz 38 Millionen Euro, auf Digitalisierung 25 Millionen Euro, auf Mobilität und Wirtschaftsförderung jeweils 24 Millionen Euro. Zudem will Bonew ein Problem angehen, das seit Jahren für Unmut im Stadtrat sorgt. Weil geplante Investitionen oft nicht im laufenden Haushaltsjahr umgesetzt werden, verschieben sie sich in die Folgejahre. Allein für den Schul- und Kitabau wurden von 441 Millionen Euro, die 2019 zur Verfügung standen, nur 158 Millionen Euro abgerufen. Das Gesamtvolumen der sogenannten Haushaltsausgabenreste hat sich seit 2015 verdoppelt und beläuft sich nun auf 426 Millionen Euro – zusätzlich zu den Investitionsbudgets der jeweiligen Haushaltsjahre. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die Stadt daher bereits ermahnt und darauf hingewiesen, dass diese Investitionsplanung „nicht mehr rechtskonform“ sei. Bonew will die Bugwelle nun in den kommenden fünf Jahren rigoros abbauen – und so jährlich weitere Bauprojekte mit einem Volumen von jährlich 100 Millionen Euro umsetzen lassen.

Die Folgen des Corona-Jahres 2020 werden noch lange im Stadtsäckl zu spüren sein, dessen ist sich der Finanzbürgermeister sicher. So würden Steuereinnahmen und staatliche Zuweisungen in den kommenden beiden Jahren mit 3,5 Milliarden Euro noch um 260 Millionen Euro geringer ausfallen, als vor der Pandemie kalkuliert. Aber er glaube daran, so Oberbürgermeister Jung, dass Leipzig nach dieser Krise wieder dort anknüpfen könne, wo die Stadt zu Beginn der Pandemie stand.

Investitionsmaßnahmen 2021/22 Diese Investitionen sieht der Doppelhaushalt für die Jahre 2021/22 vor (Auswahl): Mehrzweckkubus Ihmelsstraße: 8,7 Millionen Euro Elstermühlgraben: 8,5 Millionen Euro Straßendeckenprogramm: 4,9 Millionen Euro Einrichtung einer Verkehrsmanagementzentrale: 3,5 Millionen Euro Georg-Schwarz-Brücken: 3,1 Millionen Euro Programm „Zukunft Stadtgrün“: 2,4 Millionen Euro Radverkehrsprogramm: 2,0 Millionen Euro Parkbogen Ost: 1,9 Millionen Euro Baumpflanzungen: 1,75 Millionen Euro Wohnungsbauförderung: 1,5 Millionen Euro Gehwege: 1,0 Million Euro

