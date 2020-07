So wird Wohnungsbau in Leipzig wieder attraktiver

Leipzig

In einem Eckpunktepapier hat die private Leipziger Wohnungswirtschaft Rahmenbedingungen formuliert, die den Wohnungsbau in der Stadt intensivieren sollen. „Restriktive Markteingriffe wie Preisbremsen oder -deckel, Vorkäufe oder Enteignungen“ erhöhten das Angebot an Wohnraum nicht und seien daher untauglich, eine Verknappung zu beheben, heißt es in dem Papier der Stadtgestalter Leipzig, einer Arbeitsgruppe von zehn privaten Immobilienentwicklern und Wohnungsbauunternehmen. Die von den Mitgliedern, darunter AOC, Baywobau, Consus, GRK, Hildebrand & Partner, KSW und LEWO, realisierten Projekte umfassen jedes Jahr die Fertigstellung einer vierstelligen Zahl an Wohnungen. Sie stellen damit den größten Anteil an Wohnungen, der jährlich dem Leipziger Wohnungsmarkt neu zur Verfügung gestellt wird.

Nach Einschätzung der Stadtgestalter leidet Leipzig nicht unter Wohnungsmangel. Allerdings gehe der Leerstand kontinuierlich zurück, sei in Ortsteilen mit hoher Attraktivität eine Verknappung bereits zu beobachten, ebenso bei Wohnungen ab fünf Zimmern für Empfänger von Sozialleistungen sowie bei Wohnungen im Niedrigpreissegment. Damit sich der Trend nicht verfestigt und zu einem Wohnungsmangel führt, wie ihn Großstädte wie Frankfurt, München oder Berlin erleben, schlagen die Stadtgestalter mehrere Maßnahmen vor.

Bauverfahren müssen beschleunigt werden

Verfahrensdauer: Die Schaffung von Baurecht dauert in vielen Fällen zu lange. Vom Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan bis zur Veröffentlichung der Satzung dürfte nicht mehr als drei Jahre vergehen. Ein einfaches Baugenehmigungsverfahren müsse spätestens nach drei Monaten , wie es der Gesetzgeber verlangt,auch abgeschlossen sein. Die Stadt stehe in der Pflicht, dafür ausreichend Personal bereitzustellen. Automatisierung und Digitalisierung könnten die Verfahren ihrerseits beschleunigen.

Auf kostspielige Auflagen verzichten

Auflagen: Die Kommunalpolitik könne spürbar dazu beitragen, Mietpreisanstiege zu dämpfen, indem sie auf besondere Wünsche verzichte – insbesondere auf begrünte Dächer und Fassaden, Solardächer und ebenerdige Fahrradgaragen. Diese seien große Kostentreiber. Kooperationen mit der Stadt stellt die private Wohnungswirtschaft allerdings nicht zur Disposition. Sie sehe sich in der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zur Schaffung von Wohnfolgeeinrichtungen wie Schulen und Kitas. „Umfangreich darüber hinaus gehende Wünsche wie die Abgabe von Grundstücken und Gebäuden unterhalb von Marktpreisen oder wie die Schaffung von Freizeit- oder Kultureinrichtungen mit umfangreichem Mitspracherecht für Stadtverwaltung, -rat und -gesellschaft können Entwicklungen deutlich verzögern und verteuern“, warnen die Stadtgestalter hingegen. Solche Mehrkosten trügen die späteren Mieter.

Milieuschutzsatzungen verbauen Entwicklung von Quartieren

Milieuschutzsatzungen: Für sechs Gebiete mit hohem Aufwertungsdruck und Verdrängungspotenzial hat der Stadtrat in diesem Jahr Soziale Erhaltungssatzungen zum Schutz der dortigen Wohnbevölkerung vor mietpreissteigernden Sanierungen, die „über den Standard hinaus“ gehen, beschlossen. Die Stadtgestalter sehen dies vor dem Hintergrund einer sich verändernden Gesellschaft – etwa durch Alterung und Klimaschutz – kritisch. Sie befürchten, Investoren könnten aufgrund der Restriktionen von ihren Bauvorhaben Abstand nehmen: „Einige – gerade kleinere – Eigentümer werden den zusätzlichen Aufwand scheuen und stattdessen die Objekte verkaufen, was sich unmittelbar auf die dokumentierten Immobilienpreise in Leipzig – voraussichtlich preissteigernd – auswirkt.“

Hohe Baukosten , niedrige Einkommen

Die Stadtgestalter weisen nicht zuletzt auf die Baukostensteigerungen in den vergangenen Jahren hin. Gründe dafür seien unter anderem explodierende Grundstückspreise, Rohstoffknappheit – etwa beim Kies – und Lohnsteigerungen durch Einführung der Mindestlohnes. Auch baukostensenkende Gegenmaßnahmen wie die serielle Bauteilfertigung und Standardisierungen dämpften die Preise für Neubauten nicht in dem Maße, dass diese für eine Nettokaltmiete von unter zehn Euro pro Quadratmeter angeboten werden könnten. „Während in anderen – gerade westdeutschen Städten – Angebotsmieten auf dem Niveau Leipzigs als fair gelten, sind sie für viele Menschen in unserer Stadt nicht leistbar“, heißt in dem Eckpunktepapier. Deshalb seien nicht allein die Bau- und Grundstückskosten ein Kardinalproblem des Leipziger Wohnungsmarktes, sondern auch die vergleichsweise niedrigen Löhne in Leipzig.

Von Klaus Staeubert