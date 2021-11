Leipzig

An der Energiewende scheiden sich die Geister – und an einem Leipziger Grünstrom-Projekt ganz besonders: Der Widerstand gegen die geplante Photovoltaik-Großanlage auf der ehemaligen Deponie Seehausen wächst. Im Stadtrat gehen reihenweise Klagen ein.

Anwohner und Umweltverbände fragen, welche Rolle Natur- und Artenschutz bei den Planungen spielen und ob überhaupt Standortalternativen diskutiert wurden. Erreichen wollen sie vor allem eines: den Stopp des Projektes, dessen Umsetzung in Teilen vom Ausgang eines Bauplanverfahrens abhängt, das der Stadtrat derzeit führt.

Wie hier auf der Zentraldeponie Cröbern – nur viel größer – soll auf der ehemaligen Deponie Seehausen ein Solarpark entstehen. Quelle: Klaus Staeubert

Der Streitpunkt: Für die 35-Megawatt-Anlage, die schon in ein, zwei Jahren Strom liefern soll, müsste ein Großteil des Deponiehügels gerodet werden. Denn seit ihrer Stilllegung 2004 konnte auf der Kippe eine üppige Busch- und Baumlandschaft wachsen. „Hier steht ein zirka 30 Jahre alter, ehemals als Ausgleichspflanzung angelegter Jungwald, welcher bei Durchführung der Pläne zerstört würde“, warnt daher Elke Thiess vom BUND Leipzig.

„Artenreichster Lebensraum im gesamten Gebiet“

„Auch ohne Schutzstatus liegen hier potenziell ökologisch hochwertige Flächen mit schützenswerten Artvorkommen vor“, bläst auch der Naturschutzbund (Nabu) ins gleiche Horn. Der „einkalkulierte Verlust des artenreichsten Lebensraumes im gesamten Gebiet“ könne auch durch Ersatzpflanzungen an anderer Stelle nicht ausgeglichen werden. In einem Positionspapier schlägt der Nabu daher einen anderen Ort für den Solarpark vor: „Photovoltaik auf einer konventionell landwirtschaftlich genutzten Fläche könnte bei entsprechender Planung eine Bereicherung der Artenvielfalt darstellen, da über die jeweilige Laufzeit von durchschnittlich 20 bis 30 Jahren keine Pestizide oder Düngemittel mehr in den Boden eingetragen würden.“

Tatsächlich fanden bereits Kartierungen statt, wurden Brutvögel, Amphibien und Reptilien erfasst. Die Ergebnisse sollen demnächst vorliegen.

„Nachhaltigkeitsstrategie wird ad absurdum geführt“

Auch aus der Einwohnerschaft hagelt es massive Kritik an dem Vorhaben. „Hier geht es um einen riesigen CO2-Speicher“, reden Matthias Binder, Monika Konieczny und Olaf Trantau den Stadträten ins Gewissen. „Der offizielle Kernleitsatz zur strategischen Stadtentwicklung ,Leipzig wächst nachhaltig’ wird hier ad absurbum geführt“, kritisiert Kristine Wiesner. Für sie und neun Unterstützer sei es unfassbar, dass Klima- gegen Naturschutz ausgespielt werden soll.

Erst 6,7 Prozent des Leipziger Energieverbrauchs aus regionalem Grünstrom

Für die Leipziger Stadtwerke ist das Projekt jedoch wichtiger Bestandteil ihrer Grünstrom-Strategie. Zusammen mit der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft haben sie für das „Energieberg“-Projekt die Westsächsische Erneuerbare Energien GmbH gegründet. Nach Angaben der Stadtwerke liegt der Stromverbrauch Leipzigs bei 2,3 Gigawattstunden (Stand: 2017). Davon würden 6,7 Prozent regional aus erneuerbaren Quellen erzeugt.

Es sei dringend notwendig, viele erneuerbaren Stromerzeugungseinheiten in Leipzig zu errichten, um dem Ziel der Klimaneutralität näher zu kommen, zumal der Strombedarf noch steigen werde. Würde man den Bedarf der Stadt allein aus Sonnenenergie sicherstellen wollen, müssten auf 2000 Hektar Photovoltaikanlagen errichtet werden – eine Fläche, 50-mal größer als der Clara-Zetkin-Park.

Von Klaus Staeubert