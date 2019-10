Sollen Kinder und Jugendliche in Leipzig kostenlos Bus und Bahn fahren?

Leipzig

Kostenfreie Fahrt für alle bis 18 Jahren? In Magdeburg ist das ab 2021 geplant – obwohl es bis zuletzt Gegenwehr gab, unter anderem von Oberbürgermeister Lutz Trümper ( SPD). Dennoch entschied der Stadtrat zugunsten des Antrags seiner Partei. In Rostock wird ein ähnliches Vorhaben schon im kommenden Jahr umgesetzt: Schüler fahren dort ab 2020 gratis.

Auch in Leipzig ist der öffentliche Personennahverkehr immer wieder Thema, nicht nur wenn es um ein mögliches 365-Euro-Ticket geht. Mobilitätsfragen, steigende Preise und Klimaschutz prägen die Debatte. Könnten Rostock und Magdeburg Vorbild für die Messestadt sein?

Vier der im Leipziger Stadtrat vertretenden Parteien sind dafür, die anderen betrachten die Entscheidung mit Zurückhaltung. Vor allem Fragen um die Attraktivität des ÖPNV und die Finanzierung spielen eine Rolle. Das sind die Antworten der Leipziger Fraktionen.

Linke: Mobilität ist ein Grundrecht

„Unser großes Ziel ist das solidarisch finanzierte Bürgerticket“, teilte Stadträtin Franziska Riekewald mit. Weil das auf absehbare Zeit nicht umsetzbar ist, seien die entgeltfreie Nutzung von Bus und Bahn für Schüler, Azubis und Rentner sowie die Einführung des 365-Euro-Tickets die nächsten Schritte. Ziel sei die Sicherung der Mobilität für alle und die Stärkung des Umweltverbundes.

In Magdeburg hat sich der Stadtrat für einen Gratis-ÖPNV für Kinder und Jugendliche entschieden. Ein Vorbild für Leipzig? Sollten Kinder und Jugendliche in Leipzig kostenlos Bus und Bahn fahren dürfen? Ja, alle Kinder sollten gratis fahren. Nein, das ist zu teuer. Erst muss die Finanzierung geklärt werden. Wichtiger ist ein 365-Euro-Ticket für alle Leipziger. Das ist mir egal. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Nein, das ist zu teuer.

Erst muss die Finanzierung geklärt werden.

Wichtiger ist ein 365-Euro-Ticket für alle Leipziger.

Das ist mir egal. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

In Leipzig habe es die Debatte um ein kostenloses Schülerticket in den vergangenen zwei Wahlperioden nicht gegeben, weil es zuerst um den Stopp der Fahrpreiserhöhung gegangen sei. Der wurde im vergangenen Jahr erreicht. „Als Linke begrüßen wir die Entscheidung des Magdeburger Stadtrates, dass Minderjährigen ab 2021 Bus und Bahn kostenlos zur Verfügung stehen“, so Riekewald. „Mobilität ist für uns ein Grundrecht und darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein.“

Grüne: Entlastung für alle Altersgruppen

Weil ihr Anlauf für einen kostenlosen Schülerverkehr im Jahr 2015 keine Mehrheit fand, arbeitet die Grünen-Fraktion eigenen Angaben nach an Teillösungen. „Aktuell haben wir der LVB vorgeschlagen, die Abo-Flex auf Kinder zu erweitern, damit wäre immerhin ein halbiertes Entgelt erreicht“, teilte Stadträtin Katharina Krefft mit. Bisher habe die Stadt stets auf hohe Ausgleichszahlungen verwiesen.

Würde mehr Leipziger die Straßenbahn nutzen, wenn Kinder kostenlos fahren dürfen? (Archivbild) Quelle: Jan Woitas/dpa

„Wir vertreten weiterhin den kostenfreien ÖPNV für alle Kinder und Jugendliche bis zum Ende ihrer Ausbildung, egal ob sie ein Einkommen haben oder nicht“, so Krefft. Ganz allgemein würde mit dem 365-Euro-Ticket allerdings eine Entlastung für alle Altersgruppen geschaffen. Die Grünen-Fraktion sei deswegen für eine Prüfung. Sie verwies aber auch auf notwendige Investitionen in die Infrastruktur, beim Fahrpersonal und Wagenmaterial, damit die Nutzung auch bei mehr Fahrgästen attraktiv bleibt.

CDU : Keine Einzelmaßnahmen diskutieren

Die CDU-Fraktion hält es vorerst für „wenig zielführend, Einzelmaßnahmen isoliert zu diskutieren“. Grund dafür sei der Beschluss, das im Jahr 2018 beschlossene Tarifmoratorium bis spätestens zum 30. September 2020 zu evaluieren. Dabei soll es um die Fortführung des Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrages für die Jahre 2021 bis 2023 gehen, teilte Fraktionsgeschäftsführer Ansbert Maciejewski mit.

AfD : Auch kostenloser ÖPNV für Rentner denkbar

Die AfD- Fraktion steht der kostenlosen Nutzung von Bus und Bahn für Minderjährige grundsätzlich positiv gegenüber. „Dies wäre endlich einmal ein Signal seitens der Stadt und der LVB, die bisher stets im Modus jährlich regelmäßiger Fahrpreiserhöhungen verblieben sind“, teilte der Fraktionsreferent und Stadtrat Karl-Heinz Obser mit. Allerdings sei mit knapper Stimmenmehrheit von Die Linke, CDU und AfD im Leipziger Stadtrat in der vorangegangenen Legislatur ein befristetes Preismoratorium bei der LVB durchgesetzt worden.

Zudem sei die AfD offen für die Einführung eines 365-Euro-Tickets, „falls reale Finanzierungsmöglichkeiten bestehen sollten“. Auch ein kostenloser ÖPNV für Rentner sei denkbar und zu diskutieren.

Für viele Fraktionen ist das 365-Euro-Ticket eine Möglichkeit. Unter anderem hatte sich dafür der Umweltbund Ökolöwe in den vergangenen Monaten stark gemacht. (Archivbild) Quelle: Andre Kempner

SPD : Nicht ohne Freistaat möglich

„Grundsätzlich ist das eine interessante Idee“, sagt SPD-Stadtrat Christopher Zenker. „Aber für mich bleibt die Frage der Gegenfinanzierung.“ Seine Fraktion strebe nach der Einführung des Azubitickets als nächstes ein Bildungsticket zu einem niedrigen Preis an. Das soll unabhängig vom Alter für Schüler ohne eigenes Einkommen gelten und zehn Euro pro Monat für Fahrten innerhalb eines Verbundes kosten. Dabei ist für Zenker klar: „Ohne die Unterstützung des Freistaats ist das schwer umsetzbar.“ Deswegen hoffe er darauf, dass das Thema in den Koalitionsverhandlungen berücksichtigt wird. Mit einer gemeinsamen Linie könne der ÖPNV gestärkt und das Bildungsticket vielleicht schon zum kommenden Schuljahr eingeführt werden.

Für alle Leipziger sei langfristig das 365-Euro-Ticket das Ziel. „Uns ist aber bewusst, dass hier erst investiert werden muss. Eine höhere Taktung von Bus und Bahn würde die Nutzung beispielsweise attraktiver machen.“

Uneinigkeit bei den Freibeutern

Die Freibeuter-Fraktion – bestehend aus FDP und Piraten – ist in dieser Frage geteilter Meinung. Piraten-Stadtrat Thomas Köhler befürwortet die fahrscheinlose Nutzung des ÖPNV – also ein Bürgerticket – für alle. Der kostenlose ÖPNV für Kinder und Jugendliche könne ein erster Schritt sein. „Wichtig ist mir hierbei, dass nicht Schüler sondern Kinder und Jugendliche das Kriterium ist.“ Damit würde unter anderem die Notwendigkeit der Kontrolle von Schülerausweisen wegfallen.

Dem gegenüber steht die Sicht von FDP-Stadtrat Sven Morlok. „Gerade in Zeiten knapper Kassen dürfen Subventionen nur im tatsächlich erforderlichen Umfang gewahrt werden“, teilte der Vorsitzende der Freibeuter-Fraktion mit. „Ein kostenloser ÖPNV für Schüler unabhängig vom Einkommen der Eltern und damit deren Bedürftigkeit ist daher nicht sachgerecht.“ Andernfalls gebe es Einnahmeausfälle in Millionenhöhe. „Wer das fordert muss auch sagen, woher das Geld dafür kommen soll oder welche Ausgaben dafür gestrichen werden.“

