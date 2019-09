Sozialleistungen für Bildung und Teilhabe: Viele Leipziger beantragen sie nicht

Leipzig

Am 1. August ist das Starke-Familien-Gesetz in Kraft getreten; es soll Familien eine einfachere und umfassendere Nutzung des Bildungspakets ermöglichen. Die Leistungen wurden erhöht und ihr Bezug erleichtert. Doch viele nehmen ihre Rechte aus dem schon länger existierenden Bildungspaket gar nicht in Anspruch. Im ersten Halbjahr hat weniger als die Hälfte der Anspruchsberechtigten eine entsprechende Leistung erhalten, wie die Stadt auf Anfrage der LVZ mitgeteilt hat. Jetzt wurden alle Leipziger Haushalte angeschrieben und auf die Angebote hingewiesen.

Stadt will noch höhere Inanspruchnahme erreichen

Die Kommunen erhalten vom Bund Geld für die Umsetzung des Bildungspaketes. Ziel der Stadt Leipzig ist, dass Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Haushalten Bildungs- und Freizeitangebote wahrnehmen können, wie Martina Kador-Probst mitteilt, Leiterin des Sozialamts. Mit der Verteilung der 355 565 Informationsschreiben sollten alle Bürger und damit eine noch höhere Inanspruchnahme erreicht werden. Denn: Im ersten Halbjahr gab es zwar rund 29 000 potenziell leistungsberechtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren. Doch nur 13 200 davon haben in diesem Zeitraum mindestens eine Leistung erhalten.

Neuregelungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene unter 25, die Arbeitslosengeld II (bzw. Sozialgeld nach dem Sozialgesetzbuch II) beziehen, Wohngeld, Kinderzuschlag, Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII erhalten, haben zudem Anspruch auf folgende Leistungen:

Übernahme der vollständigen Kosten für das Mittagessen in Kindertagespflege, Kita oder Schule;

monatlich 15 Euro Zuschuss für Sportvereine oder Musikschulen;

Kostenübernahme bei mehrtägigen Klassenfahrten sowie bei eintägigen Ausflügen in Kindertagespflege, Kita oder Schule;

Zuschuss für Schulbedarf pro Schuljahr (150 Euro);

Übernahme der vollständigen Kosten für die Schülerbeförderung;

Nachhilfeunterricht.

Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche, die Wohngeld, Kinderzuschlag, Sozialhilfe oder Asylbewerberleistungen beziehen, ist das Sozialamt ( Prager Straße 21; but.sozialamt@leipzig.de; 0341/123-0). Wer Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld bezieht, wendet sich an das Jobcenter ( jobcenter-leipzig.team533@jobcenter-ge,de; 0341/913-10705). Hier gilt der Antrag auf Bildungs- und Teilhabeleistungen mit dem Antrag auf Arbeitslosengeld II als gestellt. Weitere Informationen und Antragsformulare unter www.leipzig.de/ Bildungspaket.

Von Björn Meine