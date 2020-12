Leipzig

Die Stadt bereitet eine Notbetreuung in den Leipziger Kindertagesstätten vor. Diese kann von Eltern in Anspruch genommen werden, die in Berufen der so genannten kritischen Infrastruktur oder in systemrelevanten Berufen tätig sind. Eine entsprechende Arbeitgeberbescheinigung ist dann, voraussichtlich ab Dienstag, vorzulegen. Erzieherinnen in der Notbetreuung können sich regelmäßig testen lassen. Das wird im Rathaus gerade vorbereitet.

Erweitertes Bürgertelefon

Die Stadt ergänzt ihr Bürgertelefon mit einer speziellen Hotline für Fragen zur Freizeitbeschäftigung und zu Erziehungstipps – Telefon: 0341/123-0 (14. bis 18. Dezember, 21. und 22. Dezember, 4. bis 8. Januar – jeweils 9 bis 18 Uhr).

Einzelberatung in Freizeittreffs

Die kommunalen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sind ab Montag geschlossen. Der Offene Freizeittreff „Rabet“ steht aber vom 14. bis 18. Dezember sowie vom 4. bis 8. Januar jeweils von 13 bis 18 Uhr für die Einzelberatung junger Menschen, die Unterstützung der häuslichen Lernzeit sowie für Hausaufgabenhilfe zur Verfügung. Der Offene Freizeittreff „Völkerfreundschaft“ bietet an den selben Tagen von 8 Uhr bis 16.30 Uhr eine Notbetreuung und Begleitung der häuslichen Lernzeit an – für Schüler der Klassen 5 und 6, deren Eltern alleinerziehend und im stationären Gesundheitswesen tätig sind. Anmeldung: oft_voelkerfreundschaft@leipzig.de.

Schüler mit Anspruch auf Mittagsverpflegung (Bildungspaket „Bildung und Teilhabe“) können sich das Mittagessen noch in diesem Jahr kostenfrei nach Hause liefern lassen (außerhalb der Ferienzeiten). Mehr dazu unter www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/bildung-und-teilhabe-mittagessenversorgung.

