Leipzig

Wer in der Schublade eine vor 25 Jahren bestückte Diskette findet, kann sie wahrscheinlich kaum noch abspielen. Die Technik entwickelt sich. Archive müssen indes dafür sorgen, dass digitale Inhalte noch in 500 Jahren verfügbar sind. Dieser Herausforderung muss sich das Stadtarchiv, das sich am sogenannten elektronischen Kommunalarchiv Sachsen beteiligt, als „Wissensspeicher für Generationen“ stellen.

Das geht aus der Entwicklungskonzeption hervor, mit der die Einrichtung – die nach dem Umzug in der Topliga deutscher Kommunalarchive spielt – fit für die Zukunft und das Zeitalter der Digitalisierung gemacht werden soll. Der Stadtrat hat es in der Vorwoche beschlossen. Die Verbundlösung soll künftig helfen, Nutzern digitales Archivgut optimal bereit zu stellen. Zudem will das Stadtarchiv seine Rolle als außerschulischer Lernort stärken.

Viele neue Ideen und Ausstellungsformate

Das Stadtarchiv ist seit mehr als einem Jahr am neuen Standort auf der Alten Messe neben einem Einkaufszentrum beheimatet. Der Besucher- und Benutzeransturm war seitdem enorm, wurde allerdings durch die Corona-Pandemie stark gebremst. „Wir haben viele neue Ideen entwickelt – wie neue Ausstellungsformate und Kinderführungen, die nach Corona wieder im großen Stil stattfinden“, erklärt Michael Ruprecht, der Direktor des Stadtarchivs, das mittlerweile als Regiebetrieb Einrichtungen wie Museen gleichgestellt wurde. „Studenten und Schülern wollen wir Einblicke in die eigene Geschichte vermitteln und außerschulisches forschendes Lernen fördern.“

Leipziger können selbst Detektive sein

Via Internet und über soziale Medien können sich die Leipziger als Detektive bestätigen und dabei helfen, historische Bilder einzuordnen und zu erschließen, zu denen das Archiv wenig Hinweise hat. Selbst Filme sind entstanden, wie Leipzig vor 100 Jahren ausgesehen hat. Dabei gibt es sogar eine Kooperation mit der Volkshochschule.

„Wer den Begriff Archiv hört, denkt wohl zumeist an staubige Akten in fensterlosen Kellerräumen“, sagt Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning ( SPD). Doch es gehe auch anders. „Dieser Herausforderung stellen wir uns mit neuem Konzept in, so glaube ich, vorbildhafter Weise – transparent, digital, interaktiv.“

100 000 Medien gehen online

Im Laufe des Jahres 2021 sollen 100 000 Medien online verfügbar sein – darunter sämtliche Leichenbücher (Bestattungen) der Stadt aus der Zeit von 1595 bis 1875, die ältesten Karten und Pläne Leipzigs vom 16. bis 18. Jahrhundert sowie viele hundert Urkunden, darunter der weithin bekannte Stadtrechtsbrief oder das Messeprivileg.

Der derzeitige Platz für Archivgut im ehemaligen sowjetischen Pavillon reicht bis 2030, mit dem weiteren Ausbau der Messehalle 12 dann bis 2050. Derzeit ist eine Regalfläche von 13 Kilometern mit analogen Unterlagen belegt, 2030 sollen es schon 20 sein. „Unser Ziel ist es, alles für Forschung und Wissenschaft bereitzustellen und auf Dauer zu erhalten.“ Das sei bei oftmals brüchigem Papier nicht einfach.

Das Stadtarchiv Leipzig im ehemaligen Sowjetischen Pavillon auf der Alten Messe. Quelle: André Kempner

Die Nutzung der Dienste des Stadtarchivs ist künftig überwiegend kostenlos möglich. Hörning: „Archive sind dafür da, benutzt zu werden.“ Die geänderte Gebührensatzung schafft ab 1. Januar 2021 Entgelte für Einsichtnahme, Lesesaalnutzung und Veröffentlichung von Archivgut ab. Lediglich für externe Forscher oder Immobilienfirmen, die Dokumente anfordern und personelle Dienste nutzen, werden Gebühren fällig. Ein Jahr nach Wiedereröffnung macht das Stadtarchiv sich und seinen Nutzern übrigens mit der neuen Internetseite www.stadtarchiv.leipzig.de ein Geschenk. Hier lässt es sich einfacher navigieren, zudem sind Infos um die Bereiche „Archivalien – Finden, Entdecken, Benutzen“ aufbereitet abrufbar.

Ein Saal zu Ehren Gustav Moritz Wustmanns

350.000 Fotos transportiert: Leipziger Stadtarchiv mit Festakt eröffnet

Von Mathias Orbeck