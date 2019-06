Leipzig

16 Grundschulen, sieben neue Oberschulen sowie 12 weitere Gymnasien – so viele Schulen muss Leipzig rein rechnerisch bis 2030 bauen. Das steht im neuen Schulentwicklungsplan, den der Stadtrat auf seiner letzten Tagung am Mittwoch vor der Sommerpause votiert. Der Stadtelternrat erkennt durchaus an, dass Leipzig hier ein gewaltiges Kraftpaket stemmen muss. Dennoch hagelt es auch Kritik, weil verschiedene Eltern meinen, dass Leipzig längst bei der „ Notverwaltung der Schule“ angekommen sei. Etwa 140 Gebäude werden in dem Plan betrachtet: „Über die Hälfte hat mit maximaler Auslastung zu kämpfen“, so Petra Elias, die Vorsitzende des Stadtelternrates. 13 Gebäude sind über ihre maximale Kapazität hinaus mit bis zu 120 Prozent ausgelastet und können nur mit Ausnahmegenehmigungen weiter betrieben werden. Ein Problem sei beispielsweise, dass viele Räume doppelt- und dreifach genutzt werden müssen, oft nur für ein begrenztes Zeitfenster bereitstehen – etwa durch Unterricht und Hort in der Grundschule. „Eine offene Konzeptarbeit der Horte ist da nicht möglich“, nennt Elias ein Beispiel. Förderunterricht sei da ebenfalls kaum zu organisieren. Viele Schulen seien kreativ, nutzen die Bibliothek, den Speiseraum oder gar Abstellräume für den Unterricht. Die Misere sei hausgemacht, sechs Jahre lang habe die Stadt die Chance vertan, es besser zu machen.

Elternrat: Plan muss in zwei Jahren auf Prüfstand

Das will Schulbürgermeister Thomas Fabian ( SPD) so nicht gelten lassen. So habe die Stadt mit ihrem Sofortbauprogramm Schulen vom Juni 2018 reagiert, um kurzfristig Engpässe zu verringern. Bis 2022 sollen aus diesem Programm etwa 150 Millionen Euro investiert werden, zusätzlich zu vielen laufenden Projekten. „Die Situation ist angespannt, wir werden noch einige Jahre eine hohe Auslastung an den weiterführenden Schulen haben“, sagte er. Bis alle Bauprojekte fertig sind, müssten daher alle vorhandenen Räume genutzt werden. Der Plan sei aber auf die künftige Entwicklung ausgerichtet, gehe perspektivisch keineswegs von einer Überauslastung der Gebäude aus. Das räumt der Stadtelternrat zwar ein. „Deshalb ist es uns wichtig, dass der Schulentwicklungsplan bereits in zwei Jahren erneut auf den Prüfstand kommt“, fordert die Vorsitzende. Die Verwaltung will diesen frühestens in fünf Jahren aktualisieren.

Eltern wollen mehr Sozialarbeiter

Oft müssen Kinder auch weitere Wege in Kauf nehmen. Jüngstes Beispiel: Schüler der Pablo-Neruda-Grundschule, die in der Südvorstadt wohnen und aufs Gymnasium wollen, müssen künftig nach Grünau aufs Gymnasium Mannheimer Straße, das noch ausgebaut werden muss. Denn im Leipziger Süden reichen die gymnasialen Plätze nicht. Zunächst werden die künftigen Fünftklässler daher in der Oberschule Ratzelstraße unterrichtet.

Viele Schulen sind mittlerweile zu groß, auch durch die Erweiterungen wächst die Anzahl der Schüler. Daher ist es den Elternvertretern wichtig, dass ein Ausgleich erfolgt – etwa über zusätzliche Lehrer, die auch das Ganztagsangebot ausweiten, Schulsozialarbeiter sowie bessere Standards für Sport- und Freizeitflächen. „Dafür brauchen wir Räumlichkeiten in den Schulen.“ Viele Grundschulen fordern inzwischen eine Entlastung in der personellen Ausstattung wie durch Schulsozialarbeiter, die die Lehrer unterstützen können. „Auch wenn die Stadt dafür extra Geld bereitstellen muss“, so Elias.

Von Mathias Orbeck