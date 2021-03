Hebräische Buchstaben in einer Torarolle – die gibt es in der Leipziger Synagoge der Israelitischen Religionsgemeinde. Ein Museum, das über das Judentum aufklärt und den Blick gleichzeitig in die Zukunft richtet, fehlt in der Stadt aber. Das möchte der Kulturausschuss des Stadtrates ändern. Quelle: Christian Modla